24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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FETÖ'nün 'Sincan yapılanması'na operasyon

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "bölge imamları"nın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
FETÖ'nün 'Sincan yapılanması'na operasyon
FETÖ'nün 'Sincan yapılanması'na operasyon FETÖ'nün 'Sincan yapılanması'na operasyon FETÖ'nün 'Sincan yapılanması'na operasyon

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "bölge imamları"nın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.

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