Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "bölge imamları"nın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.
24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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FETÖ'nün 'Sincan yapılanması'na operasyon
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgütün "bölge imamları"nın da bulunduğu 54 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
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