CHP referandumun peşini bırakmıyor

Partisinin referandumla ilgili tavrını değerlendiren Gürsel Tekin, itiraz için uzaya kadar gidebileceklerine işaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Antalya'da partisinin il teşkilatını ziyaret etti.

Gazetecilere gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Gürsel Tekin, Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumda yaşanan orantısız sürecin mimarlarından olduğunu belirtti.

"UZAYA KADAR GİTMEK İSTERİZ"

Referandumla ilgili itirazlarına devam edeceklerini ifade eden Tekin, “Bundan sonra ne olacak" sorusuna karşılık şöyle dedi: “Tabii biz sonuna kadar gerek ulusal düzeyde, gerek uluslararası düzeyde, milletimizin namusuna sahip çıkacağız. Rey namustur. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Sonuç alınır mı alınmaz mı bilemeyiz tabi ama takdir edersiniz ki onuç alınması için hukuki her tür mücadeleyi yapacağız. Demokratik haklarımızın tamamını kullanacağız. Uzaya kadar gitmek isteriz.

"HAKLARIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Anayasa, babayasa, uluslararası bütün kuralları kullanacağız. Bundan öte nereye gideceğiz? Silahlı örgütümüz yok. Biz bütün haklarımızı hukuk çerçevesinde aramaya devam edeceğiz."