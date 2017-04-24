24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Arkadaşının çocuğunu kaçırıp fidye istedi

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Fatih’te 16 yaşındaki Samir Aljayad önceden tanıdığı Suriyeli kişilerce kaçırıldı. Aljayad’ın ailesinden iki yüz bin lira isteyen fidyeciler yakalandı.
Arkadaşının çocuğunu kaçırıp fidye istedi
Arkadaşının çocuğunu kaçırıp fidye istedi Arkadaşının çocuğunu kaçırıp fidye istedi Arkadaşının çocuğunu kaçırıp fidye istedi

Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye ‘ye sığınan Aljayad ailesinin 16 yaşındaki oğulları Samir Muhammed, geçtiğimiz cuma günü İstanbul Fatih’ten kaçırıldı. 

Kaçıranlar aradıkları aileye çektikleri görüntüleri gönderip oğullarını sağ teslim etmeleri için iki yüz bin TL fidye istedi. Ailenin Avrupa’daki diğer oğullarından para aldıklarını bilen fidyeciler kimliklerini de açığa verdiler. 

Baba Mahmoud Aljayad’ın durumu polise haber vermesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Rehine Müzakere Timi ekipleri aile ve şüpheliler arasında müzakere konuşmaları yaptı ve 30 bin dolara anlaşma sağlandı. 

Esenyurt’ta bir dairede tutulduğu tespit edilen rehinenin takas işlemleri için yine Esenyurt meydanda bir kafeye getirilmesi istendi. Baba elinde para dolu çantayla kafeye gelip oturduktan sonra, başlayan film gibi kurtarma operasyonu sonunda Samir Aljayad kurtarıldı. 

Şüpheliler Mahmud Fethus ve Hüseyin Muhammed Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Müzakere Timlerinin yaptığı tahkikatın ardından adliyeye sevk edildi.

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