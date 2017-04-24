Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya gelen Kral Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını, sağlam dostluk ilişkilerini ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr ve Suudi Arabistan'ın Mısır'daki Büyükelçisi Ahmed bin Abdülaziz Katan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Halid Fevzi, Askeri İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müsteşarı Korgeneral Abdulmunim et-Turras başta olmak üzere iki ülkeden de çok sayıda bakan ve yetkilinin görüşmelerde hazır bulunduğu belirtildi.
Sisi, Haziran 2014'te göreve başlamasından bu yana sekizinci kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor.
BMGK KRİZİNDEN BU YANA İLK ZİYARET
İki ülke arasındaki ilişkiler, Mısır'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ekim ayında oylanan Halep karar tasarısına olumlu oy vermesinden bu yana gergin. Mısır'ın BMGK kararından sonra, Suudi Arabistan Mısır hükümetiyle Nisan 2016'da imzaladığı tüm anlaşmaları askıya almış, Mısır'a petrol ve petrol ürünleri yardımını kesmişti.
Mısır ve Suudi Arabistan'daki krizin, Suudi petrol şirketi Aramco'nun Mısır'a petrol sevkiyatını 6 ay aradan sonra yeniden başlatmasıyla normalleşmeye doğru gittiği belirtiliyor.
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Krizden bu yana ilk kez! Sisi, Kral Selman ile...
Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya gelen Kral Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını, sağlam dostluk ilişkilerini ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
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