Duterte ateş püskürdü: Sizi sirke ve tuzla yerim!

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, teröristlerden 50 kat daha acımasız olabileceğini söyleyerek, "Bana sirke ve tuz verin, onun ciğerini yerim" ifadelerini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, özellikle uyuşturucu şüphelilerine yönelik kullandığı dili bir üst seviyeye taşıyarak, bu sefer de teröristler için sert bir açıklamada bulundu.

The Associated Press'te yer alan habere göre Duterte, teröristlerden 50 kat daha acımasız olabileceğini belirterek, eğer güvenlik güçleri tarafından canlı yakalanırlarsa onları 'yiyebileceğini' söyledi.

Ulusal sporlar turnuvasının açılışında konuşan konuşan Duterte, orduya, Bohol bölgesinde saldırı girişiminde bulunarak kaçmaya çalışan militanları öldürme emri verirken, onların 'hayvan' olduğunu söyledi.

Duterte, kafa kesme ve diğer çeşitli acımasız saldırıların arkasındaki teröristler için, "Bana sirke ve tuz verin, onun ciğerini yerim" ifadelerini kullandı.