Bacak bacak üstüne attı, böyle uyarıldı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de düzenlenen özel oturumda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Genel Kurul’daki 23 Nisan özel oturumunu bazı büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri de izledi. Yabancı diplomatların oturduğu locada, bir kadın görevlinin bacak bacak üstüne atarak oturan konukları yanlarına giderek uyarması dikkat çekti.

DÜZELTTİLER!

Bazı diplomatların bu uyarıya şaşırmakla birlikte oturuşlarını düzelttikleri görüldü.

O anlar ise saniye saniye objektiflere yansıdı.

TBMM iç tüzüğünde dinleyicilerin bacak bacak üzerine atamayacağına dair herhangi bir ibare bulunmadığı görüldü.TBMM içtüzüğünde dinleyiciler ile ilgili düzenlemenin bulunduğu 169. Madde şöyle:

Dinleyiciler, birleşimin devamı süresince kendilerine ayrılan yerlerde sükûnet içinde oturmak zorundadırlar. Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yönünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi düşüncelerini ortaya koyamazlar. Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini korumakla görevli olanlar tarafından hemen dışarı çıkarılırlar.