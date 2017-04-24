24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:29Güneş 06:05Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 93.269 0.91
  • Altın: 146,467 -2.57
  • Dolar: 3,5829 -1.77
  • Euro: 3,8926 -0.19

Müslümanlara hakaret eden kişiye gözaltı!

»
Müslümanlara hakaret eden kişiye gözaltı!
Çin'in kuzeyinde bir kişinin, Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Müslümanlara hakaret eden kişiye gözaltı! Müslümanlara hakaret eden kişiye gözaltı! Müslümanlara hakaret eden kişiye gözaltı!

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, Hıbey eyaletinin Baoding kentindeki bir restoranda, üzerinde Çince "Çingcın" (helal) yazısı bulunan "kuayzı" (yemek çubuğu) ile domuz eti servis edilmesi üzerine bölgedeki Müslümanlar olayı protesto etti.

Yerel yetkililer, sosyal medyada Müslümanların restoranı protesto ettiği görüntülerin yayımlanmasının ardından 27 yaşındaki Çın isimli bir kişinin hakaret içeren yorumlar yazdığının belirlendiğini duyurdu.

PARA VE HAPİS CEZASI

Yaptığı paylaşımda Müslümanlara yönelik çirkin ifadeler kullanan şüpheli, gözaltına alındı. Polis, söz konusu şahsın Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle 15 gün hapis ve bin yüen (yaklaşık 525 TL) cezaya çarptırılacağını söyledi.

Emniyet birimleri, pazar günü yaptığı açıklamada Zayzay adlı barbekü restoranının üzerinde "helal" yazılı çubuklar kullandığını ancak menüsünde domuz etine de yer verdiğini açıklamıştı.

ÇİN'DE HELAL GIDA STANDARTLARI

Ülkedeki helal gıda üreticileri, ürünlerini bulundukları bölgedeki yerel İslam Cemiyeti idarelerinin denetimlerinden geçiriyor. İşletmeler, ilgili kurumun onaylayıp helal sertifikası verdiği ürün gruplarını, "helal" damgası ya da logosu ile piyasaya sürebiliyor.

Çin İslam Cemiyeti, helal et kesimi yapılan her tesise, işletmenin talebi doğrultusunda imam atıyor. Bu imamlar, kesimhanelerde yapılan işlemlerin helal konseptine uygunluğunu denetleyip onay veriyor.

Sahte helal damgalı ürünleri piyasaya süren işletme sahiplerine yasal işlem uygulanıyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'deki 56 etnik azınlıktan 10'u Müslüman. Müslüman olan Hui (Çinli Müslümanlar), Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik unsurları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Körler sağırlar birbirini ağırlar! İlk o kutladıKörler sağırlar birbirini ağırlar! İlk o kutladıFransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalmaya hak kazanan Le Pen'i ilk kutlayan Hollandalı ırkçı lider Wilders oldu.
AGİT aracına saldırıda ABD detayı! Ölen kişi...AGİT aracına saldırıda ABD detayı! Ölen kişi...Lugansk bölgesinde gözlem aracının infilak etmesi sonucu ABD vatandaşı bir görevli hayatını kaybetti. Olayda, biri Alman ve biri Çekya vatandaşı iki görevli de yaralandı.
Müslümanlara hakaret eden kişiye gözaltı!Müslümanlara hakaret eden kişiye gözaltı!Çin'in kuzeyinde bir kişinin, Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Trump'ın 'Kuzey Kore' mesaisiTrump'ın 'Kuzey Kore' mesaisiÇin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda Kuzey Kore'yi görüştüğü bildirildi.
Kuzey Kore'den ABD'ye darbe! Gözaltına aldılarKuzey Kore'den ABD'ye darbe! Gözaltına aldılarGüney Kore basını, Kuzey Kore'nin bir ABD vatandaşının gözaltına alındığını yazdı. Yalnızca soyadı açıklanan Kim adlı kişinin ülkeyi terk ederken gözaltına alındığı belirtildi.
Mısır ve ABD'den ortak tatbikatMısır ve ABD'den ortak tatbikatMısır ve ABD'nin Kızıldeniz'de birkaç gün devam edecek ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.
  • DEAŞ Irak'ta askeri konvoya saldırdı24 Nisan 2017 Pazartesi 13:21
  • Gazze'den Mısır'a çağrı24 Nisan 2017 Pazartesi 13:21
  • Papa'dan Avrupa'ya mülteci ayarı! Türkiye ile...24 Nisan 2017 Pazartesi 13:20
  • Duterte ateş püskürdü: Sizi sirke ve tuzla yerim!24 Nisan 2017 Pazartesi 13:16
  • Ermenistan'da şoke eden görüntü... Türk bayrağını yaktılar!24 Nisan 2017 Pazartesi 12:30
  • Fransa'daki seçimlerde zarf skandalı24 Nisan 2017 Pazartesi 10:47
  • Fransa karıştı! Protestocular sokaklarda24 Nisan 2017 Pazartesi 09:53
  • ABD açıkladı! Müdahele etmeyeceğiz24 Nisan 2017 Pazartesi 09:43
  • Referandumda 'Evet' verene küstah tehdit!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:28
  • Tepkilerin ardından geri adım attı!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri