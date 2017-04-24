24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Uluslararası e-ticaret şirketleri inceleniyor

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Uluslararası e-ticaret şirketleri inceleniyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal, elektronik ticaret (e-ticaret) yapan uluslararası firmalara vergi incelemeleri yaptıklarını belirtti.
Uluslararası e-ticaret şirketleri inceleniyor Uluslararası e-ticaret şirketleri inceleniyor Uluslararası e-ticaret şirketleri inceleniyor

Ağbal, uluslararası faaliyet gösteren e-ticaret firmalarının vergilendirilmesi konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maliye Bakanlığı olarak da ilk andan itibaren 'ülkede kim para kazanıyorsa, vergisini ödemeli' prensibiyle haraket ettiklerini dile getiren Ağbal, bu kapsamda Türkiye'de sanal ortamda ticaret yapan uluslararası e-ticaret firmalarının vergilendirilmesi konusunda değerlendirme ve teknik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

'VERGİLERİNİ BURADA ÖDEMEK DURUMUNDALAR'

Vergi incelemeleri sonucunda Türkiye'de kazanılan ve vergisi ödenmeyen tutarlarla ilgili muhataplara gerekli tebligatları yaptıklarını bildiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Bir grup şirket Türkiye'nin bu konudaki tavrını gördüğü için Türkiye'de ofis kurdu, mükellef oldu ve vergisini ödüyor ama ısrarla 'Türkiyede ticari faaliyet yapmıyoruz, ofisimiz yok' diyenlere karşı da gerekli raporları yazdık, bunları takip ediyoruz. O firmalar da Maliye idaresindeki arkadaşlarımızla görüşüyorlar. Bir ara bana da geldiler, kendilerine çok açık ve net söyledik, uluslararası vergilendirme kurallarına göre vergilerini burada da ödemek durumundalar."

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