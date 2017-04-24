24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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TMO fındık alımına başlıyor

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TMO fındık alımına başlıyor
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), takvime göre, yarından itibaren fındık alımına başlıyor.
TMO fındık alımına başlıyor TMO fındık alımına başlıyor TMO fındık alımına başlıyor

Giresun kalite fındığı kilogramı 10,5 liradan, levant kalite fındığı ise kilogramı 10 liradan alacak TMO, fındık üretiminin yapıldığı illerde depolar kiraladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin fındığını TMO'ya verebilmek için önce randevu alması gerektiğini söyledi.

TMO'nun resmi internet sitesi üzerinden randevularını alan üreticilerin fındıklarını satabileceklerini belirten Soydan, "Şu anda sayısı az olmakla birlikte TMO'dan randevu alan üreticilerimiz var. Bu üreticilerimiz yarından itibaren ürünlerini açıklanan fiyattan satabilecek." dedi.

Soydan, Ordu'da Altınordu ve Ünye ilçelerinde TMO kanalıyla fındık alımının yapılacağını ifade ederek, Giresun'da merkez ve Tirebolu ilçesi, diğer fındık üretiminin olduğu illerde ise merkezde TMO'un fındık alımı yapacağını kaydetti.

SAAT 11.00 SONRASINI İŞARET ETTİ

Soydan, TMO'nun alım yapmasıyla serbest piyasanın tepkisini de merak ettiklerini, yarın saat 11.00'den sonra ticaret borsalarının 50 randımanlı fındığın serbest piyasa fiyatını belirleyebileceğini ifade ederek, "Beklentimiz serbest piyasanın da hareketlenmesi. Temennimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

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