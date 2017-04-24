24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Gökçek'ten bomba 'Baykal' çıkışı!

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Gökçek'ten bomba 'Baykal' çıkışı!
Melih Gökçek, Twitter hesabından CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın referandumun ardından söylediği sözlere tepki gösterdi.
Gökçek'ten bomba 'Baykal' çıkışı! Gökçek'ten bomba 'Baykal' çıkışı! Gökçek'ten bomba 'Baykal' çıkışı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın referandumun ardından söylediği sözlere tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Deniz Baykal'ı hedef aldı.

Gökçek, "Cumhurbaşkanım maç henüz bitmedi" diyen CHP milletvekili Deniz Baykal için Twitter'dan paylaşım yaptı.

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SİZ HALA STATTA MISINIZ?

​Gökçek tweet'inde, "Baykal 'Maç bitmedi' demiş. Siz kendinizi halâ hakem mi sanıyorsunuz? Maç bitti. Trübünler dağıldı. Herkes evine gitti. Siz hala statta mısınız?" ifadelerini kullandı.

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