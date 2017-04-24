24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Enerjide büyük hamle! Akdeniz’de ilk sondaj

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Enerjide büyük hamle! Akdeniz’de ilk sondaj
Türkiye'yi bölgesinde önemli bir enerji aktörü haline getirecek Akdeniz stratejisi hayata geçirildi.
Enerjide büyük hamle! Akdeniz’de ilk sondaj Enerjide büyük hamle! Akdeniz’de ilk sondaj Enerjide büyük hamle! Akdeniz’de ilk sondaj

Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın müjdesini verdiği “Türkiye’nin Akdeniz’de çok boyutlu sismik ve sondaj stratejisi” resmen başladı. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi, 3 boyutlu sismik aramalar gerçekleştirmek için Kıbrıs açıklarına indi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı "Türkiye'nin Akdeniz'de çok boyutlu sismik ve sondaj stratejisi" resmen başladı.Barbaros Hayrettin Paşa gemisi geniş bir alanda 3 boyutlu sismik aramalar gerçekleştirmek için Kıbrıs açıklarına indi. Türkiye ilk etapta Barbaros Hayrettin gemisi ile bölgede 3 boyutlu sismik aramalar gerçekleştirecek. Ardından Oruç Reis adlı sismik arama gemisi ile de sismik çalışmalar artırılacak ve bölgede petrol ile doğalgaz aranacak.

SONDAJ GEMİSİ SATIN ALINACAK

Bakan Albayrak yeni dönemi "Yoğun ve bütüncül arama ve sondaj stratejisi" olarak nitelendirirken, bu strateji çerçevesinde ilk kez Akdeniz açıklarında çok geniş alanda sismik çalışmalar yapılacak. Sismik arama yapılacak alanlar arasında KKTC açıkları da olacak. Enerji Bakanı Albayrak'ın talimatı üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın alacağı sondaj gemisi ile enerji stratejisi güçlenecek.

"MÜJDE VERMEK İNŞALLAH NASİP OLUR"

Milli Enerji ve Maden Stratejisi çerçevesinde arama ve sondaj stratejisini daha önce açıklayan Albayrak, şunları söylemişti: "Yılda en az iki olmak üzere kuyu kazma ve sondaj adımlarını atmaya başlıyoruz. Bilimsel çalışmalarla bulduğumuz verileri değerlendirerek en doğru sahalarla alakalı nokta atışı adımlar atmaya başlayacağız. Buradan çok ümitvarız, pozitif neticeler alacağımıza inanıyorum. İnşallah milletimize güzel müjdeler vermek bize nasip olur."

KAYNAKSABAH

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