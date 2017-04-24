24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Başörtülü şampiyondan genç kızlara çağrı!

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Başörtülü şampiyondan genç kızlara çağrı!
Trabzon'da Havalı Silahlar Bölge şampiyonasında altın madalya kazanan başörtülü sporcu Melike Kübra Arduç genç kızlara seslendi. Gelin, bu sporu yapın...
Başörtülü şampiyondan genç kızlara çağrı! Başörtülü şampiyondan genç kızlara çağrı! Başörtülü şampiyondan genç kızlara çağrı!

Atılıcık ve Avcılık Federasyonu'nun düzenlediği 1. Bölge Havalı Silahlar Şampiyonsı Trabzon'da yapıldı. Gümüşhane Gençlik ve spor kulübü sporcuları şampiyonada 4 altın madalya kazanırken başörtülü sporcu Melike Kübra Arduç Trabzon'da bir ilki yaşadı. Kariyerinde büyük bayanlarda bir üçüncülük ve bir de ikincilik bulunan Arduç Trabzon'da şampiyon olarak ilk kez altın madalyaya uzandı. 

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Melike Kübra Arduç Ülke Haber'e özel açıklamalarda bulundu...  

BÜYÜK BAYANLAR İLK ŞAMPİYONLUĞUM

Büyük bayanlarda 3. kez kürsüye çıkıyorum. Ben 10 yıllık bir sporcuyum. Büyük bayanlarda ilk kez Trabzon'da şampiyon oldum. Bir ikinciliğim ve bir üçüncülüğüm var. Trabzon'da elde ettiğim şampiyonluğun ve puanların milli takım yolunda katkısı var. Milli takım için öncelikle istikrarlı olmak gerekiyor. Puanlar almak gerekiyor 

3 yıldır Gümüşhane Gençlik ve spor külübünde Coşkun hoca ile beraber çalışıyorum. Daha önce Erzincan'da çalışıyordum, Erzincanlıyım. Üniversite için Gümüşhene'ye geldim. Coşkun hoca Gümüşhane'yi tercih etmemde büyük etken oldu 3 yıl önce. Şimdi 3. sınıfta okuyorum ve 3 yıldır da Coşkun hocayla beraber çalışıyoruz. 

ÇOK EMEK İSTEYEN BİR SPOR ATICILIK!

Trabzon'daki şampiyonluğun ardından insanları çok sevindirdim tabi. Özellikle okulda, Gümüşhane'de, Erzincan'da tüm tanıyanlar beni tebrik etti. Ailem zaten çok sevindi.  Çok güzel bir duygu.  Çok emek isteyen bir spor atıcılık branşı. Hem fiziksel, hem zihinsel bir çok emek istiyor. Trabzon'da benim için farklı bir duygu da oldu. Eski takımımla rakiptim büyük bayanlarda. Tabi bunlar profesyonelliğin getirdiği duygular. 

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BAŞÖRTÜSÜ ATICILIK SPORUNA ENGEL DEĞİL!

Başörtülü bir sporcu olarak bunu başarmanın sevincini yaşıyorum. Öncelikle şunu söyleyim. Başta istemek bu işin birinci şartı. Başörtüsü takmak hiçbir şekilde engel değil. Çünkü atış yaparken diğer başı açık  sporcular kadar özgür davranamıyorsunuz ama başörtüsü hiçbir şekilde engel değil. Her şey isteğe bağlı. İsteyen herkesin yapabileceği bir spor. O yüzden ben bu işe gönül veren tüm kızlarımıza, başörtülü kızlarımıza gönülden sesleniyorum. Atıcılık sporu çok güzel spor dalı. Başlasınlar yürekten istesinler, konsantre olsunlar Yeter...

Eşarpla başladığımda tek sporcu bendim atıcılıkta. Benden sonra bazı illerden de başörtülü sporcuların şampiyonalara katıldığını gördüm. Bu beni çok rahatlatmıştı. 

İLGİNİZİ ÇEKMEM, BENİ ÇOK SEVİNDİRDİ!

Atıcılık branşı çok fazla bilinen bir spor değil. Medyadada çok haber olmuyoruz. Yerel de bile çıkan haber sayısı kısıtlı. Elde ettiğimiz başarıların ardından haber olmamız hoşumuza gidiyor. Sizin ilginizi çekmem beni çok sevindirdi. Çünkü çok fazla bilinen bir spor olmadığı için. Trabzon'daki şampiyonluğun ardından biraz daha tanınır oldum. Meşhurluk gibi bişey. Gümüşhane Üniversitesi'ne de böyle bir başarıyla tanınmak gündeme gelmek de beni çok sevindiriyor. Güzel günler yaşıyorum şu günlerde...

OLİMPİYATLARA KATILMAK İSTİYORUM

Hedefim olimpiyatlar. Dünyanın belirlediği standartlar var. Bu işin Türkiye ayağı var ardından Uluslararası arenalarda yarışmak geliyor. Şimdi benim gördüğüm en yüksek puan 406.8, milli takım barajı da 410 ve üzeri. Bir adım kaldı milli takıma. Ramak kaldı. En büyük hedefim olimpiyatlar. Çalışıyorum.  Allah'ın izniyle başaracağım. Buna inanıyorum. 

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