24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Türkan Şoray'dan kötü haber!

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Türkan Şoray'dan kötü haber!
Türkan Şoray'ın ikinci böbreğinde de cushing sendromu rahatsızlığı başladı...
Türkan Şoray'dan kötü haber! Türkan Şoray'dan kötü haber! Türkan Şoray'dan kötü haber!

Hafta sonu Fizy Liseler Arası Şarkı Yarışması'nda gençlerle buluşan ve şarkı söyleyen Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, sahnede "Ben albüm yapma hayalimi 50 yıl sonra gerçekleştirdim. Siz hayallerinizi gerçekleştirmek için benim kadar beklemeyin" demişti.

Konuyla ilgili habere bu sabah Duymayan Kalmasın programında da yer verildi. Haberle ilgili görüntüleri izlerken programın sunucusu Seren Serengil, Şoray'ın kilo sorununa değinince sanatçının menajeri Bircan Silan'dan açıklama geldi. Türkan Şoray'ın fazla kilolarının nedeninin cushing sendromundan kaynaklandığını belirten Silan, "Türkan Şoray 2 sene önce cushing sendromu nedeniyle Prof. Dr. Nihat Yavuz tarafından ameliyat edilmişti. İkinci böbreğinde de aynı hastalık nüksetmesi sebebiyle Dr. Refik Tanagöz tarafından tedavisine başlandı. Bu, vücutta çok fazla kortizon salgılanmasına neden olan bir hastalık" dedi.

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