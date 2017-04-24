7 saatlik yemeğe 6 bin TL hesap

Bensu Soral ve Hakan Baş'ın yanı sıra yemeğe gelenler arasında, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Eser Yenerler, Yağmur Tanrısevsin, Merve Boluğur vardı.
Bensu Soral ve yakın dostları, akşam 20.00'de geldikleri lokantadan 03.00'te ayrıldı. Grubun 7 saatlik yemeğine ise 6 bin TL hesap geldi.
Mekan çıkışı Oğuzhan Koç, hesabı Hakan Baş'ın ödediğini söyledi. Geceye eşi Murat Dalkılıç olmadan katılan Merve Boloğur'un, 23 Nisan nedeniyle eşinin konserde olduğunu öğrenildi.
İçerde dizisinde Melek karakterini canlandıran Bensu Soral, gazetecilerin "Bensu hanım öldünüz mü?" sorusuna "Buradayım" diyerek yanıt verdi.
NTV