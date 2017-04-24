Survivor'da kimler namaz kılıyor?

Rakiplerin kıyasıya yarıştığı Survivor 2017 programında başarılı performans sergileyen Volkan'ın söyledikleri bir gerçeği de ortaya çıkardı.

Adaların birleşmesiyle heyecanın daha da arttığı Survivior yarışmasında yarışmacılar yine kazanmak için ter döktü. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan programda Ogeday ile birlikte soru cevap yapan Volkan'ın söyledikleri adada ibadet eden yarışmacıları gündeme getirdi.

Ogeday'a 'Ben her gün ne yapıyorum?' diye soran Volkan, namaz kılıyorsun cevabını aldı. Bunun üzerine akıllara Survivor adasında kimler namaz kılıyor sorusunu getirdi.

Survivor'da namaz kılan diğer yarışmacılarsa daha önce Ada'ya veda eden Sadin, Tarık Mengüç ve Sabriye