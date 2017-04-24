24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Gözler ABD'de! Trump "soykırım" diyecek mi?

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Gözler ABD'de! Trump "soykırım" diyecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonraki ilk '24 Nisan' açıklamasını bugün yapacak. Trump'ın Ermeni yalanıyla ilgili ne diyeceği merakla bekleniyor.
Gözler ABD'de! Trump Gözler ABD'de! Trump Gözler ABD'de! Trump

Amerika başkanlarının, 1915 olaylarının yıldönümü olarak anılan 24 Nisan'daki geleneksel açıklamaları her yıl merakla bekleniyor. Şu ana kadar Türkiye - Ermenistan ilişkileri konusunda herhangi bir beyanatı bulunmayan ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün, daha önceki başkanlar gibi, 'Ermeni soykırımı' ifadesini kullanmayacağı konuşuluyor.

ABD başkanları, 1915 olaylarının anıldığı 24 Nisan'da geleneksel olarak bir açıklama yapar. Başta Türkiye ve Ermenistan olmak üzere, dünya kamuoyu, bu konuşmada başkanların 'soykırım' ifadesini kullanıp kullanmayacağına odaklanır.

DONALD TRUMP'IN BU KONUDA KAYDA GEÇMİŞ BİR İFADESİ YOK

Amerikan Başkanı Donald Trump’ın, 1915 olaylarıyla ilgili bugüne kadar kayda geçmiş bir ifadesi olmadığı gibi, Türkiye - Ermenistan ilişkileri hakkında herhangi bir demeci bulunmuyor.

 'MEDS YEGHERN' DİYEBİLİR

Bugün bu konudaki ilk açıklamasını yapması beklenen Trump’ın 'soykırım' ifadesini kullanmayacağı; kendisinden önceki başkanlar gibi 'büyük felaket' anlamına gelen 'meds yeghern' diyeceği konuşuluyor. 

83 PARLAMENTER TRUMP'A MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Amerikan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce, diğer komite başkanları ve muhalefetin önde gelen üyelerinin de yer aldığı 83 parlamenter, Başkan Trump’a bir mektup yazarak 24 Nisan’da 'soykırım' demesini talep etmişlerdi.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME ÖNCESİ GERİLİM İSTEMİYOR

ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi gerilim istemediği için, diğer başkanların çizgisinde bir konuşma yaparak geleneği devam ettireceği tahmin ediliyor. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, 15-16 Mayıs tarihlerinde Beyaz Saray’da bir araya gelecek)

NEW YORK TIMES: MUHTEMELEN BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK

New York Times gazetesi de, Kongre üyelerinin Trump’tan 'soykırım' demesine ilişkin gönderdikleri mektuba işaret ederek, “Ancak muhtemelen böyle bir şey olmayacak, özellikle Sayın Trump’ın kısa bir süre önce Sayın Erdoğan’ı, kendine genişletilmiş yetkiler veren referandumu kazandığı için kutlamasından sonra” demişti. 

OBAMA, 'BÜYÜK FELAKET' DEMİŞTİ

Trump'tan önce iki dönem boyunca başkanlık yapan Obama, seçim kampanyasında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyacağına dair söz vermesine karşın, görev başında farklı bir tutum izlemişti. Obama, başkanlık yaptığı yıllardaki 24 Nisan açıklamalarında "soykırım" yerine, Ermenice "büyük felaket” anlamına gelen "Meds Yeghern” ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan önceki son Cumhuriyetçi ABD Başkanı olan George W. Bush da "soykırım" dememişti. Bush da görev yaptığı iki dönemdeki açıklamalarında, "soykırım" yerine, "tarihin en büyük trajedilerinden biri" ya da "20'nci yüzyılın en korkunç trajedilerinden biri" gibi ifadeler kullanmayı tercih etmişti.

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