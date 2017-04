Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast çağrısı yapan Fransız siyaset bilimci Defarges'e sert tepki gösterdi. Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bileğini bükemedikleri için algı operasyonu yaptığını vurgulayan Kalın, "Bir siyasinin sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi çağrısı yapmak gibi hazin bir olayı gözlemlemekteyiz. Bunlar Erdoğan düşmanlığı üzerinden düşmanlık yapan bazı çevre, siyasilerin ve onlara payanda olan PKK, FETÖ gibi düşmanların yazdığı senaryoyu tekrarlamaktan ibarettir. Bu tür şeylerin sıradanlaşmasına ve normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Kalın sözlerine şöyle devam etti;

"Kendisi dün bir özür beyanında bulundu. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Bunun bir cezai dava konusu olduğu da bütün hukukçuların ortak görüşü. Dün bir suç duyurusunda bulunuldu. Cumhurbaşkanımız avukatları aracılığıyla da bir suç duyurusunda bulundular. Bu hafife alınacak bir konu asla ve asla değildir. Birisi çıkıp, bir ülkenin cumhurbaşkanına 'tek yol suikast' diyorsa bunun hukuki sonuçlarına katlanmak durumundadır. Bizim bu tür faşizan söylemlerin normalleşmesine, sıradanlaşmasına izin vermemiz asla ve asla sözkonusu değildir. Sadece Türkiye değil Avrupa'dakiler bile bu tür faşizan yaklaşımlara gerekli tepkiyi vermelidir. Bu Avrupa için bir testtir."

İşte o konuşmadan satır başları:



"Özellikle referandum sürecinde ve hemen ardından Avrupa'da bazı çevrelerde yapılan değerlendirmeler oldu. Türkiye'nin nasıl bölündüğüne dair yanlış tespit ve okumaları oldu. Batı demokrasilerinde yapılan seçimlere baktığımızda yüzde 50'leri, 60'ları görüyoruz. Biz hiçbir zaman "Bu katılım çok düşük" yaklaşımında olmadık, hep saygılı olduk. Aynı saygıyı Batılılardan beklemek de hakkımız. Fransa'da dün yapılan seçimlerde çok parçalı bir yapıyı ortaya koydu. Biz de kalkıp "bölünmüşlüğü" ortaya koyarak birtakım değerlendirmeler mi yapalım? Biz bunlara tevessül etmiyoruz.



5 KRİTİK ZİYARET



Önümüzdeki 1 ay içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız 5 ülkeye ziyarette bulunacak. Pazar günü Hindistan'da önemli bir ziyaretimiz gerçekleşeceğiz. Ardından Rusya'ya gideceğiz. Sayın Putin'li sayın Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi olacak. Mayıs ayının ortasında Çin'e gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla Çin Devlet Başkanı'nın bir görüşmesi olacak. Ardından sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı sayın Trump'la görüşmek için bir ABD ziyareti olacak. Daha sonra Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO zirvesine katılacaklar



SORU CEVAP:



ERDOĞAN'IN PARTİ ÜYELİĞİ : 1960'a kadar Türkiye'de Cumhurbaşkanları siyasi üye olmuşlardır. YSK'nın kesin sonuçları açıklamasından sonra sayın Cumhurbaşkanımızın bir üyelik başvurusu yapacaktır.



AB'NİN TÜRKİYE'YE KARŞI TUTUMU: Avrupa ile ilişkilerde son dönemde bir akıl tutulması yaşanıyor. Son dönemde Türkiye ve Erdoğan karşıtlığının bir ivme kazanması bizim de üzerinde hasssayetle durduğumuz bir konu. Avrupa her şeyden önce kendi değerleriyle çelişmektedir. Zaman zaman Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset yapanların birtakım kehanetler de bulunduğunu görüyoruz. Bazı Batılı aydınlar, siyasetçiler bir şeylerin sonunu ilan ettiklerini görüyoruz. Dinin, siyasetin sonunu ilan etmeler vs. Bir son ilan etme alışkanlığını görüyoruz. Türkiye'de de bir şeylerin sonunun geldiğine dair açıklamalar geliyor. Şunu bilsinler ki, bizim için her şey yeni başlıyor.Tayyip Erdoğan'ın bileğini bükemedikleri için algı operasyonu yaparak suikast gibi bu söylemleri normalleştirmeye çalışıyorlar. Burada da hezimete uğrayacaklarını çok açık bir şekilde söyleyebiliriz.



AVRUPA KONSEYİ'NİN AÇIKLAYACAĞI TÜRKİYE KARARI: Avrupa Konseyi bizim kurucusu olduğumuz bir kurumdur. Avrupa Konseyi ile pekçok şeffaf ve yapıcı bir ilişki içerisinde olduk. Oradan gelen bir heyeti 16 Nisan referandumunu izlemeye davet ettik. Özellikle AKPM Gözlemciler Heyeti'nde bazı üyelerin açıkça PKK destekçisi olduğu, onların toplantılarına gittiği artık malum. Bu kişilerin yazdığı raporların, açıklamaların adil ve tarafsız nitelik arz etmesini beklemiyoruz. Zaten referandum sürecinde yaptıkları açıklamalarda taraflarını belli ettiler. Bazıları gelip hayır kampanyalarına katıldılar. Bu gözleme, izleme statüsüne alınması meselesine gelince. Bir kere bizim işbirliği çabalarımıza rağmen maksatlı çevrelerce siyasi girişimlerin yapıldığını görüyoruz. Bu çok açık siyasi bir operasyondur. Bunun izah edilebilir, meşrulaştırılabilir, gerekçelendirilebilir bir temeli söz konusu değildir.



ALMAN VEKİLİN AÇIKLAMALARI: Alman milletvekilinin yaptığı açıklama Alman hükümetinin görüşünü açıklamıyor. Genel manada bahsettiğim Avrupa'da zihin daralmasının, akıl tutulmasının tezahürü olarak görüyoruz. Bunun arkasında Erdoğansız bir Türkiye düşüncesi mi var? Recep Tayyip Erdoğan halkın oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır. Bunu yok farz ederek kimlerle ilişki kurmak istiyorlar merak konusudur. Bu açıklamaların tutar bir tarafı yok.



FIRAT KALKANI SONRASI YENİ BİR OPERASYON VAR MI: Bütün güvenlik birimlerimiz muazzam bir özveriyle ülkenin dört bir tarafında mücadele veriyor. Aynı şekilde Suriye'de Fırat Kalkanı Operasyonu'nu tamamladık. TSK'nın zaman zaman Irak'ta PKK'ya karşı operasyonlar var. Bu çerçevede ulusal güvenliğimizi oluşturan bir tehlike söz konusu olduğunda buna Türkiye cevap verir. Fırat Kalkanı Harekatı biter ama terör tehdidi devam ettiği sürece Türkiye yeni operasyonlar yapar.

ERDOĞAN'IN ABD VE RUSYA GEZİSİ: Rusya ile yapacağımız görüşme Türkiye-Rusya diyalog sürecinin bir devamı olarak görülmeli. Geçen hafta Başbakan Yardımcımız ve Ekonomi Bakanımız yoğun mesai harcadılar. Bu görüşmede savunma sanayi, ticaret ve turizme kadar ikili ilişkileri ele alacağız. Rusya ziyaretinin daveti bizzat sayın Putin'den geldi. Çin seyahati de çok önemli. Bizim için önemli bir ticari ortak. Çin'le yapacağımız çok önemli çalışmalar var. Bu ziyaret vesilesiyle 30 devletin katılacağı bir zirveye katılacağız. ABD'ye yapacağımız ziyarette gündemimiz malum. Hem terörle mücadele hem de FETÖ'nün iadesi olacak. Bütün bunlar etraflı bir şekilde ele alınacak. Bu davet de sayın ABD Devlet Başkanı Trump'ın kendisinden geldi. Bizim hazırladığımız bir gündem var. Ortak bir toplantı yapmayı arzuluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Brüksel'de yapılacak NATO toplantısına katılacak. Orada da muhtemelen ikili görüşmeler olacak. Özellikle NATO'nun misyonunun sorgulandığı şu günlerde, NATO'nun tehditlere karşı nasıl bir tavır alması gerektiğini söyleyeceğiz.

ERDOĞAN'A SUİKAST ÇAĞRISI: Dün bir özür beyanında bulundu. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Bunun bir cezai dava konusu olduğu da bütün hukukçuların ortak görüşü. Dün bir suç duyurusunda bulunuldu. Cumhurbaşkanımız avukatları aracılığıyla da bir suç duyurusunda bulundular. Bu hafife alınacak bir konu asla ve asla değildir. Birisi çıkıp, bir ülkenin cumhurbaşkanına 'tek yol suikast' diyorsa bunun hukuki sonuçlarına katlanmak durumundadır. Bizim bu tür faşizan söylemlerin normalleşmesine, sıradanlaşmasına izin vermemiz asla ve asla sözkonusu değildir. Sadece Türkiye değil Avrupa'dakiler bile bu tür faşizan yaklaşımlara gerekli tepkiyi vermelidir. Bu Avrupa için bir testtir."