24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ skandalı

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Avrupalı dev şirketin Suriye'de faaliyetlerini sürdürmek için DEAŞ'a para ödediğinin ortaya çıkması CEO'nun istifasıyla sonuçlandı.
Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ skandalı
Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ skandalı Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ skandalı Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ skandalı

Fransız ve İsviçreli inşaat şirketi LafargeHolcim Group'un 2012 ve 2014 yılları arasında Suriye'deki faaliyetlerine devam edebilmesi için ülkede DEAŞ da dahil olmak üzere birçok gruba para verdiği ortaya çıktı. Financial Times'ın haberine göre bu gelişmenin üzerine yapılan şirket içi araştırmanın ardından firmanın CEO'su Eric Olsen istifa etti. Dev inşaat şirketinin çalışanları kısa süre önce Jalabiya'da bulunan çimento fabrikasının güvenliğini sağlamak için 'kabul edilemez anlaşmalarda' bulunduklarını itiraf etmişti. Fransız basınında yer alan haberlere göre, dev şirketin 'güvenlik' karşılığında yaptığı ödemelerden bir kısmı terör örgütü DEAŞ'a gönderildi.

Skandal nedeniyle istifa eden Olsen, "Olaylara müdahil olmasam ve hatta farkında bile olmasam da, istifamın bu konuya maruz kalan firmaya huzur getireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. LafargeHolchim firmasının Suriye'deki militanlara yaptığı ödemenin Eylül 2014 tarihine kadar devam ettiği belirtiliyor. 

DEAŞ'TAN BELGE

Fransız basınında yer alan haberlere göre, şirketin kamyonları, 2013'te bölgede faaliyetlerini yürütebilmek için teröristlerin kurduğu kontrol noktalarını geçmek zorundaydı. Bu sıkıntının 'müzakereler sonucunda' aşıldığı, hatta DEAŞ'ın şirkete geçiş serbestisi taşıyan sözde bir belge çıkarttığı kısa süre önce ortaya çıkmıştı.

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