24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:29Güneş 06:05Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:01Yatsı 21:30
    • 22°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 93.536 1.20
  • Altın: 146,707 -2.41
  • Dolar: 3,5886 -1.61
  • Euro: 3,8979 -0.06

Bozdağ'dan sert tepki! Alçağın biri

»
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast çağrısı yapana Fransız Philippe Moreau Defarges'e sert tepki gösterdi.
Bozdağ'dan sert tepki! Alçağın biri
Bozdağ'dan sert tepki! Alçağın biri Bozdağ'dan sert tepki! Alçağın biri Bozdağ'dan sert tepki! Alçağın biri

Bozdağ, "Fransa hukukuna göre orada suç duyurunda bulunma ve Türkiye’de şuç duyurusunda bulunabilir. Kanunlarımız buna da izin veriyor.Suç duyurusu üzerinde bir değerlendirmeyi savcılıklar yapacaktır. Ama burada ilginç olan bu işin hukuksal boyutu değil, burada Türkiye’nin dışında bazı ülkelerin bazı siyaset bilimcileri ve siyasetçilerin sayın Cumhurbaşkanımıza olan kin nefret ve düşmanlığının nasıl bir zirveye yükseldiğini gösteriyor. Bu son derece önemli."dedi.

"ALÇAĞIN BİRİ"

Bozdağ, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı suikast yapılmalı diye açıklama yapıyor alçağın biri bu açıklamayı da televizyon veriyor ve insanlar canlı yayında bunu seyrediyor, buna programı yapanda müdahale etmiyor. Orada müdahale etmiyor Fransa'da da kimse sen nasıl olurda böyle bir şey yaparsın demiyor ama Türkiye’deki tepkilerden sonra belli bir noktaya geliyor. Bu şunu gösteriyor ben buradan aziz milletimize seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye için ne kadar kıymetli biri olduğunu, korunması ve değer verilmesi gereken biri olduğunu gösteriyor."dedi.

Bozdağ şöyle konuştu:

"Önlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı engel görüyorlar. Bende buradan şunu söylüyorum. Onların hepsinin gücü Sayın Cumhurbaşkanımızı bulunduğu yerden indirmeye onun ömrünü sonlandırmaya yetmez. Rabbimin verdiği ömrü ondan başka alacak kimse yoktur.  Allah’ın izni olmadığı sürece yenemez öldüremez zarar veremez Allah korumazsa etrafında dünya kadar koruma ordusu olsa bile , ben Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize insanlığa herkese yaptığı hizmet ortadadır. Milletimizin mazlum milletlerin ,mazlum insanların, sadece müslüman değil diğer dinlere mensup mazlumların da nasıl dualar ettiğini biz biliyoruz. Bu dualar geldiği sürece hangi ülke hangi TV hangi siyasetçi kim ne yaparsa yapsın boştur. Netice alamazlar."dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılarŞehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılarŞırnak’ta güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bozdağ'dan sert tepki! Alçağın biriBozdağ'dan sert tepki! Alçağın biriAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast çağrısı yapana Fransız Philippe Moreau Defarges'e sert tepki gösterdi.
Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ skandalıAvrupalı inşaat şirketinde DEAŞ skandalıAvrupalı dev şirketin Suriye'de faaliyetlerini sürdürmek için DEAŞ'a para ödediğinin ortaya çıkması CEO'nun istifasıyla sonuçlandı.
Arkadaşının çocuğunu kaçırıp fidye istediArkadaşının çocuğunu kaçırıp fidye istediFatih’te 16 yaşındaki Samir Aljayad önceden tanıdığı Suriyeli kişilerce kaçırıldı. Aljayad’ın ailesinden iki yüz bin lira isteyen fidyeciler yakalandı.
Hainlere böyle seslendi: Erkek gibi söyleyin...Hainlere böyle seslendi: Erkek gibi söyleyin...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması başladı.
CHP referandumun peşini bırakmıyorCHP referandumun peşini bırakmıyorPartisinin referandumla ilgili tavrını değerlendiren Gürsel Tekin, itiraz için uzaya kadar gidebileceklerine işaret etti.
  • CHP'den kamuoyu araştırma şirketleri için kanun teklifi24 Nisan 2017 Pazartesi 15:10
  • Bakanlık açıkladı, 66 terörist etkisiz hale getirildi!24 Nisan 2017 Pazartesi 14:45
  • FETÖ'nün 'Sincan yapılanması'na operasyon24 Nisan 2017 Pazartesi 14:20
  • Hrant Dink davasında flaş gelişme!24 Nisan 2017 Pazartesi 14:11
  • Sütçüden ByLock çıktı! Savunması şaşırttı24 Nisan 2017 Pazartesi 14:00
  • Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı24 Nisan 2017 Pazartesi 13:35
  • Bacak bacak üstüne attı, böyle uyarıldı!24 Nisan 2017 Pazartesi 13:15
  • Erdoğan'dan alçak sözlere suç duyurusu!24 Nisan 2017 Pazartesi 13:10
  • Rajtoral'ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor!24 Nisan 2017 Pazartesi 12:45
  • Taksim'de 1 Mayıs kararı verildi!24 Nisan 2017 Pazartesi 12:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri