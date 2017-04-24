Erdoğan AK Parti'ye ne zaman üye olacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'ye üyeliğine ilişkin konuştu.

Bozdağ, "AK Parti'yi kuran, tüzüğünü, programını oluşturan, başarıdan başarıya koşturan ve bugün Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getiren bu kadronun liderinin AK Parti'ye dönmesi AK Partilileri çok sevindirecektir. Artık bu hasretin bitmesi lazım" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye ne zaman üye olacağının sorulması üzerine Bozdağ, kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra anayasa değişikliğinin bazı maddelerinin hemen yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Yürürlüğe girecek maddelerden birinin de cumhurbaşkanının partili olabilmesine imkan veren düzenleme olduğunu anlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nda 'Partisiyle ilişiği kesilir' kuralı halen var, uyum değişikliği yapılmadı ama değişiklik yapılmamış olsa bile anayasa değişikliği çok açıkça bunu izah etmiş durumda. Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'ndaki hüküm ölü bir kural haline geldi. Orada görünürde var ama gerçekte anlamsızlaştı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Resmi Gazete'de kesin sonuçların yayımlanmasından sonra partili olabilecektir. AK Parti'yi kuran, tüzüğünü, programını oluşturan, başarıdan başarıya koşturan ve bugün Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getiren bu kadronun liderinin AK Parti'ye dönmesi ve AK Parti'de kaldığı yerden 'Haydi Bismillah' demesi ben eminim ki AK Parti'lileri çok sevindirecektir. Ayrıca Türkiye'nin siyasetine ve demokrasisine ayrı bir güç katacaktır diye düşünüyorum. Biz de Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz, artık bu hasretin bitmesi lazım."