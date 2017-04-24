24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Şehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılar

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Şırnak’ta güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılar
Şehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılar Şehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılar Şehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılar

Şehit Efe Osman Apaydın’ın Türk bayrağına sarılı naaşı ilk önce Şahinali Mahallesindeki baba ocağına ardından merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Ovacık köy meydanına getirildi. Şehidin annesi Ayşe Apaydın, eşi Meltem Apaydın ve 4 yaşındaki oğlu Hasan Bora ile 1 yaşındaki oğlu Mustafa cenaze töreninde hazır bulundu. Minik Hasan Bora ile Mustafa’nın asker kıyafetleri ile babalarını son yolculuğuna uğurlaması, cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu.

Sağlık görevlilerinin desteği ile ayakta duran şehit annesi Ayşe Apaydın, "2 tane daha çocuğumuz büyüyor onları da göndereceğim. Korkmadı, kardeşi de asker onları da göndereceğim. Hainler, alçaklar silahını bana versinler ben geberteyim onları. Vatan sağ olsun. Annem en büyük yere gittin, en büyük mertebeyi aldın. Annem, canım aslanlar gibi gidiyorsun kuzum benim" diyerek ağıtlar yaktı.

BİR GÜN ÖNCE ARAYIP HELALLİK İSTEDİ

Şehit Apaydın’ın öz geçmişinin okumamasının ardından Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar cenaze namazını kıldırdı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu vatandaşların omuzlarında Ovacık köy mezarlığına götürülerek defnedildi.

Öte yandan Şehit Efe Osman Apaydın’ın, 1 yıl önce sağ kolundan yaralandığı ve tedavi sonrası tekrar göreve döndüğü; şehit olmadan 1 gün önce de eşini, annesi ve babasını telefonla arayarak helallik aldığı öğrenildi.

Cenaze törenine Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Veli Turan, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, siyasi parti temsilcileri, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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