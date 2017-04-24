24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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Denizli'de bir öğretmen, öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

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Öğretmen İ.Ç.'nin, öğrencisi olan kız çocuğunu 1 yıldır istismar ettiği, cep telefonundan cinsel içerikli fotoğraflar ve mesajlar gönderdiği belirlendi
Denizli'de bir öğretmen, öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı
Denizli'de bir öğretmen, öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı Denizli'de bir öğretmen, öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı Denizli'de bir öğretmen, öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

Denizli'de fen bilgisi öğretmeni 41 yaşındaki İ.Ç, ortaokulda okuyan 13 yaşındaki kız öğrencisine bir yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 

Olay, Ortaokul öğrencisi C.D.'nin bir kız arkadaşına Fen Bilgisi Öğretmeni İ.Ç. ile sevgili olduklarını söylemesi üzerine ortaya çıktı.

Öğrencinin, arkadaşının söylediklerini rehber öğretmene anlatmasının ardından durum polise bildirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen İ.Ç. gözaltına alındı.

Öğretmen İ.Ç.'nin, öğrencisi olan kız çocuğunu 1 yıldır istismar ettiği, cep telefonundan cinsel içerikli fotoğraflar ve mesajlar gönderdiği belirlendi.

Öğrenci C.D.'nin de öğretmenine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., tutuklandı.

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