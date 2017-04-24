24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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FETÖ'cüler bugün harekete geçti

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Türkiye düşmanı FETÖ'cüler sosyal medyada şimdi de 'Ermeni soykırımı çığırtkanlığı' yapmaya başladılar.
FETÖ'cüler bugün harekete geçti
FETÖ'cüler bugün harekete geçti FETÖ'cüler bugün harekete geçti FETÖ'cüler bugün harekete geçti

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanları şimdi de Ermeni çığırtkanlığına soyundu. Türkiye'den kaçan FETÖ'nün medyadaki yapılanmasının önde gelen silahşörleri sosyal medyada Türkiye'yi Ermeni soykırımı yapmakla suçladı. FETÖ elebaşı Gülen'in de yıllar önce Ermeni Patriği'ne yazdığı bir mektupta soykırım dediği ortaya çıkmıştı. FETÖ'cüler sosyal medyada sözde soykırımın yıl dönümünde iftira kampanyası başlattılar.

Paralel Yapı'nın önde gelen provokatörlerinden Tuncay Opçin, İhsan Yılmaz, Yavuz Baydar gibi isimler "Türkler Ermenilere soykırım yaptı" tezini destekleyen mesajlar paylaşarak Türk halkına ve Türkiye'ye ne derece düşmanlık ettiklerini bir kez daha gösterdiler.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN DE MEKTUPTA 'SOYKIRIM' DEMİŞTİ!

Fethullah Gülen 1965 yılında Ermeni Patriği'ne yazdığı bir mektupta soykırım dediği ortaya çıkmıştı.

Gülen kendi imzasını taşıyan mektupta şu ifadeleri kullanmıştı: "1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımını lanetle yadetmekten geçemeyeceğim. Katledilen insanları derin bir hassasiyetle/saygı ile anıyorum."

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