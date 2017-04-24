25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:27Güneş 06:03Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
    • 13°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 93.803 1.49
  • Altın: 146,472 -2.56
  • Dolar: 3,5756 -1.97
  • Euro: 3,8746 -0.65

Yasin Börü davasında karar açıklandı

»
Yasin Börü davasında karar açıklandı
Davada 16 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Yasin Börü davasında karar açıklandı Yasin Börü davasında karar açıklandı Yasin Börü davasında karar açıklandı

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine alınan davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme heyeti, müdahillerin son beyanlarını, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını dinledikten sonra hükmü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, suça sürüklenen 6 çocuğu ise 110'ar yıl hapse mahkum etti.

Sanıklara, "adam öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan ayrıca ceza verildi.

İSİM İSİM O SANIKLAR

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu'nun açıkladığı karara göre, sanıklardan Abdurrahim Pamuk, Ahmet Taylan, Ali Güler, Ali Karakurt, Burhan Dicle, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Erkan Balaban, Hasan Uyanık, Mehmet Çağlar, Mehmet Şah Yüce, Remzi Özşan, Resul Savur, Rıdvan Baş, Uğur Doğanay ve Ümit Doğanay, "4 kişiyi canavarca his saikiyle öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Mecnun Akkoyun ve Sedat Çoban ise aynı suçlardan 5'er kez müebbet hapse mahkum edildi.

Suça sürüklenen çocuklar A.S, A.K, F.G, M.İ, M.D. ve Y.O. da yine aynı suçlardan 110'ar yıl hapse çarptırıldı.

Sanıklardan Abdurrahim Pamuk, Ahmet Taylan, Ali Güler, Ali Karakurt, Burhan Dicle, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Erkan Balaban, Hasan Uyanık, Mehmet Çağlar, Mehmet Şah Yüce, Remzi Özşan, Resul Savur, Rıdvan Baş, Uğur Doğanay ve Ümit Doğanay, müşteki Yusuf Er'e karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri gerekçesiyle 18'er, Mecnun Akkoyun ve Sedat Çoban 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk ise bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğu "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığı "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", 1 sanığı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet", 1 sanığı ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından hapse çarptırdı.

Sanıklardan Remzi Özşan, "ölü üzerinden hırsızlık" suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkum edildi.

Sanıklardan Abdulvahap Turan, Abdurrahman Turan, Adem Kaçmaz, Ahmet Arif Yusufoğlu, Ahmet Biçici, Ahmet Tanrıverdi, Ahmet Tura, Ersin Adıyaman, Hasan Aldemir, Hasan Okçu, Hüseyin Okçu, Yıldız Doğanay ve Mahsun Kurt'un beraatlerine karar verildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Burhan Ay, Ersin Filizer ve İsa Özel'in dosyaları ayrıldı.

Kararın açıklanmasının ardından izleyicilerden bazıları tekbir getirirken, bazı sanıklar izleyicilere tepki gösterdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kamikaze hakimler hakkında karar verildiKamikaze hakimler hakkında karar verildiKamuoyunda 'kamikaze hakimler' olarak bilinen, Metin Özçelik ile Mustafa Başer hakkında karar verildi. Özçelik ve Başer'e 10'ar yıl hapis cezası verildi.
Yasin Börü davasında karar açıklandıYasin Börü davasında karar açıklandıDavada 16 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ'cüler bugün harekete geçtiFETÖ'cüler bugün harekete geçtiTürkiye düşmanı FETÖ'cüler sosyal medyada şimdi de 'Ermeni soykırımı çığırtkanlığı' yapmaya başladılar.
Şehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılarŞehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılarŞırnak’ta güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bozdağ'dan sert tepki! Alçağın biriBozdağ'dan sert tepki! Alçağın biriAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast çağrısı yapana Fransız Philippe Moreau Defarges'e sert tepki gösterdi.
Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ skandalıAvrupalı inşaat şirketinde DEAŞ skandalıAvrupalı dev şirketin Suriye'de faaliyetlerini sürdürmek için DEAŞ'a para ödediğinin ortaya çıkması CEO'nun istifasıyla sonuçlandı.
  • Arkadaşının çocuğunu kaçırıp fidye istedi24 Nisan 2017 Pazartesi 16:25
  • Hainlere böyle seslendi: Erkek gibi söyleyin...24 Nisan 2017 Pazartesi 16:00
  • CHP referandumun peşini bırakmıyor24 Nisan 2017 Pazartesi 15:35
  • CHP'den kamuoyu araştırma şirketleri için kanun teklifi24 Nisan 2017 Pazartesi 15:10
  • Bakanlık açıkladı, 66 terörist etkisiz hale getirildi!24 Nisan 2017 Pazartesi 14:45
  • FETÖ'nün 'Sincan yapılanması'na operasyon24 Nisan 2017 Pazartesi 14:20
  • Hrant Dink davasında flaş gelişme!24 Nisan 2017 Pazartesi 14:11
  • Sütçüden ByLock çıktı! Savunması şaşırttı24 Nisan 2017 Pazartesi 14:00
  • Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı24 Nisan 2017 Pazartesi 13:35
  • Bacak bacak üstüne attı, böyle uyarıldı!24 Nisan 2017 Pazartesi 13:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri