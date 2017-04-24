25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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ABD Dışişleri'ne ünlü isim atandı!

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ABD Dışişleri'ne ünlü isim atandı!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne ABD'nin Fox televizyon kanalı sunucularından Heather Nauert’in getirildiği açıklandı.
ABD Dışişleri'ne ünlü isim atandı! ABD Dışişleri'ne ünlü isim atandı! ABD Dışişleri'ne ünlü isim atandı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nauert’in göreve getirilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert’in 15 yıllık sunuculuk ve muhabirlik tecrübesi olduğu vurgulanan açıklamada, yeni sözcünün özellikle 11 Eylül terör saldırısı, Irak savaşı, Sudan olayları üzerine gazetecilik tecrübesi olduğunun altı çizildi.

FOX TV SUNUCUSU

Açıklamada, Nauert’in sunduğu “Fox and Friends” programının sabah saatlerinde ABD’de “en çok seyredilen” televizyon programlarından biri olduğuna dikkat çekildi.

ABD’nin en saygın üniversitelerinden Kolombiya Üniversitesinin gazetecilik bölümünden mezun olan Nauert, Fox televizyon kanalında çalışmaya başlamadan önce ABC haber kanalında görev yapmıştı.

KERRY'NİN SÖZCÜSÜ MARK TONER GEÇİCİ OLARAK DEVAM EDİYORDU

Bakan Rex Tillerson’un görevi aylar önce devralmasına rağmen, sözcülük görevini eski Bakan John Kerry’nin sözcülerinden Mark Toner geçici olarak bu görevi yürütüyordu.

Başkan Donald Trump görevi ocak ayında devralmasına rağmen, Dışişleri Bakanlığı günlük basın toplantıları mart ayında başlamıştı.

Dışişleri Bakanlığının basın toplantıları, 1950 yılında Bakan John Foster Dulles tarafından başlatılmıştı.

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