Paralel Yapı soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'e, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandıkları davada, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezası verildi.
25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
- Borsa tarihi rekorla kapanış yaptıÜlke karıştı, 24 polis öldüKamikaze hakimler hakkında karar verildiABD Dışişleri'ne ünlü isim atandı!Yasin Börü davasında karar açıklandıABD'den YPG açıklamasıTrump'tan 1915 olayları açıklamasıFETÖ'cüler bugün harekete geçtiŞehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılarBozdağ'dan sert tepki! Alçağın biri
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
- "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
İmsak 04:27 Güneş 06:03 Öğle 13:09 İkindi 16:55 Akşam 20:02 Yatsı 21:31
- 13°C Adana
- 10°C Adıyaman
- 4°C Afyon
- 6°C Ağrı
- 4°C Amasya
- 3°C Ankara
- 13°C Antalya
- 7°C Artvin
- 10°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 93.803 1.49
- Altın: 146,472 -2.56
- Dolar: 3,5756 -1.97
- Euro: 3,8746 -0.65
Kamikaze hakimler hakkında karar verildi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kamikaze hakimler hakkında karar verildiKamuoyunda 'kamikaze hakimler' olarak bilinen, Metin Özçelik ile Mustafa Başer hakkında karar verildi. Özçelik ve Başer'e 10'ar yıl hapis cezası verildi.
Yasin Börü davasında karar açıklandıDavada 16 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ'cüler bugün harekete geçtiTürkiye düşmanı FETÖ'cüler sosyal medyada şimdi de 'Ermeni soykırımı çığırtkanlığı' yapmaya başladılar.
Şehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılarŞırnak’ta güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bozdağ'dan sert tepki! Alçağın biriAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast çağrısı yapana Fransız Philippe Moreau Defarges'e sert tepki gösterdi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Türkan Şoray'dan kötü haber!
- Survivor'da kimler namaz kılıyor?
- Serdar Ortaç: Bana siyaset sormayın
- SOLOTÜRK'ten saygı duruşu
- 7 saatlik yemeğe 6 bin TL hesap
- Zeycan Nine'nin yürek burkan dramı!
- Anasınıf öğrencilerin şehitli gösterisine inceleme
- Başörtülü şampiyondan genç kızlara çağrı!
- Kırmızıgül'e tazminat şoku!
- Tuvalet sapığı yakalandı
- Paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla Miraç Kandili'ni kutladı
- Alişan: Cumhurbaşkanımız'a verdiğim sözü tuttum
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.