25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Kamikaze hakimler hakkında karar verildi

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Kamikaze hakimler hakkında karar verildi
Kamuoyunda 'kamikaze hakimler' olarak bilinen, Metin Özçelik ile Mustafa Başer hakkında karar verildi. Özçelik ve Başer'e 10'ar yıl hapis cezası verildi.
Kamikaze hakimler hakkında karar verildi Kamikaze hakimler hakkında karar verildi Kamikaze hakimler hakkında karar verildi

Paralel Yapı soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'e, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandıkları davada, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezası verildi.

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