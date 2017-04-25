25 Nisan 2017 Salı29 Recep 1438
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Oturduğunuz ev bir başkasına ait olabilir

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Oturduğunuz ev bir başkasına ait olabilir
İmar ve numarataj yanlışları yüzünden satış sırasında şoke eden gerçek ortaya çıkıyor. Oturduğunuz ev bir başkasına ait olabilir.
Oturduğunuz ev bir başkasına ait olabilir Oturduğunuz ev bir başkasına ait olabilir Oturduğunuz ev bir başkasına ait olabilir

Türkiye'de yıllardır süren imar ve numarataj yanlışları nedeniyle bağımsız bölüm numarası hatası sorununun yaşandığı belirtildi. Ülkemizde birçok mal sahibinin farkında olmadan bağımsız bölüm numarası hatası nedeniyle komşusunun dairesinde oturduğunu kaydeden uzmanlar bu durumun her 10 tapudan birinde mülk sahiplerinin başına geldiğini, bunun da genellikle satışta ortaya çıktığı kaydedildi.

Türkiye'de her yıl 5 milyon arsa ve konut el değiştiriyor. Türkiye genelinde toplam tapulu yaklaşık 130 milyon gayrimenkulün 20 milyonu konut olarak kayıtlara geçmiş. Bu rakamlarla birlikte yapılan satış ve numarataj çalışmalarında en önemli hatalardan birinin 'bağımsız bölüm hatası' yani mülklerin tapu kayıtlarındaki bilgileriyle belediyedeki kayıtlarının birbirini tutmaması oldu. Banka kredisi ile daire veya işyeri almak isteyenler, satın alacakları dairenin satıcıya ait olmadığını, aynı apartmanda oturan başka kat maliklerine ait olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşıyor. Mal sahibi de şoka giriyor, tapu kayıtlarında oturduğu daire komşunun üstünde görünüyor. Kredi kullanmadığı halde dairesi kredi nedeniyle ipotekli çıkabiliyor.

ŞOKE EDEN GERÇEK

Uzmanlar sorunun tapu müdürlüğünde kayıtlı olan bağımsız bölüm numaralarıyla, belediyedeki proje numaralarının farklılık göstermesinden kaynaklandığını vurguluyor.

Konuyu örneklerle açıklayan yetkililer, bir apartmandan 10 numaralı dairenin satın alındığını, ancak apartmanın mimari projesinde, yanlış numaralandırma sonucu o dairenin 8 numara ile gösterilebildiğini belirttiler.

Yani siz 10 numarada oturduğunuzu düşünürken proje üzerinde ise 8 no'lu dairede, yani komşunuzun dairesinde oturuyorsunuz.

Aynı şekilde komşunuzun oturduğu dairenin sizin üzerinizde de gözükebildiğini hatırlatan gayrimenkul satışçıları bu tip sıkıntılar nedeniyle zaman zaman vatandaş kredi çekmediği halde dairesinin ipotekli çıktığını, bazı daire sahiplerinin adına da emlak vergisi borcunun çıktığını belirttiler.

BAKANLIK SORUNA KOLAY ÇÖZÜM GETİRDİ

Şehircilik Bakanlığı'nın duruma müdahale ettiğini belirten gayrimenkul danışmanları, 19 Eylül 2012'de yayınlanan 1721 numaralı genelgeyle düzeltme işleminin ucuzladığını ve kolaylaştığını belirttiler. Uzmanlar hatalı blok ya da daire numaralarında düzeltme işleminin tüm daire sahiplerinin tapu müdürlüklerine başvurmadan, kadastro müdürlüklerince veya Lisanslı Harita Kadastro büroları tarafından hazırlanan raporla düzeltilebildiğinin kaydettiler, bu tür sıkıntılar yaşayan vatandaşların bu kurumlara başvurması gerektiğini açıkladılar.

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