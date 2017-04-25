25 Nisan 2017 Salı29 Recep 1438
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ABD'den flaş Suriye hamle!

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ABD'den flaş Suriye hamle!
ABD yönetimi, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili oldukları gerekçesiyle 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldı.
ABD'den flaş Suriye hamle! ABD'den flaş Suriye hamle! ABD'den flaş Suriye hamle!

ABD yönetimi, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili oldukları gerekçesiyle Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezinde çalışan 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldı.

 

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