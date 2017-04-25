25 Nisan 2017 Salı29 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
  • "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:27Güneş 06:03Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
    • 13°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 93.803 1.49
  • Altın: 146,472 -2.56
  • Dolar: 3,5756 -1.97
  • Euro: 3,8746 -0.65

Yasin Börü'nün babası: İnsanın içi ferahladı

»
Yasin Börü'nün babası: İnsanın içi ferahladı
Yasin Börü'nün babası Fikri Börü verilen kararın ardından açıklamalarda bulundu.
Yasin Börü'nün babası: İnsanın içi ferahladı Yasin Börü'nün babası: İnsanın içi ferahladı Yasin Börü'nün babası: İnsanın içi ferahladı

Yasin Börü, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş ve Hasan Gökgöz'ün katil zanlılarının yargılandığı davanın 16'ncı duruşmasında verilen kararın ardından Börü'nün babası Fikri Börü, "Azmettiriciler de cezaya çarptırılsaydı daha güzel olurdu. Ama az çok yine de insanın içi ferahladı" dedi. Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise, "Bu akşam kalbim yerine geldi" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü'nün babası Fikri Börü, oğlu ve üç arkadaşının katledilmesi ilişkin davada verilen kararı değerlendirirken, "Azmettiriciler de cezaya çarptırılsaydı daha güzel olurdu ama az çok yine de insanın içi ferahladı." dedi.

"CEZALARINI ÇEKSİNLER"

Fikri Börü, 16 duruşmadır mahkemeye gelip gittiklerini belirterek, "Bize de yazıktı. Üçüncü, dördüncü mahkemede cezalandırılmaları gerekiyordu. Azmettiriciler de cezaya çarptırılsaydı daha güzel olurdu. Milletin çocuklarına sebep olanlar zaten onlardır. Ama az çok yine de insanın içi ferahladı. Gitsinler cezaevinde cezalarını çeksinler." ifadesini kullandı.

Olaylar sırasında katledilen Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise iki yıldır çok zahmet çektiklerini ancak sanıkların cezalandırılmasıyla içlerine biraz su serpildiğini bildirdi.

"KALBİM YERİNE GELDİ"

Gökguz, "İnan ki sanık avukatları konuşunca kalbim duruyordu. Fakat bu akşam kalbim yerine geldi. Allah razı olsun, basın davanın peşini bırakmadı, Müslümanlar elhamdülillah destek oldu. Mahkeme bir karar verdi. Adalet yerini tam bulmadı ama yine de iyidir." diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hrant Dink'i teröristbaşı Gülen öldürttüHrant Dink'i teröristbaşı Gülen öldürttüDink cinayetiyle ilgili 51 şüpheli hakkındaki yeni iddianamede Savcı Gökalp Kürkçü’nün “Dink cinayetinin Gülen’in bilgi ve onayı dışında gerçekleştirilmesi mümkün değil” dedi.
Kamikaze hakimler hakkında karar verildiKamikaze hakimler hakkında karar verildiKamuoyunda 'kamikaze hakimler' olarak bilinen, Metin Özçelik ile Mustafa Başer hakkında karar verildi. Özçelik ve Başer'e 10'ar yıl hapis cezası verildi.
TSK'dan Sincar'a hava harekatıTSK'dan Sincar'a hava harekatıTürk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK hedeflerine hava harekatı düzenlediğini açıkladı.
Helal olsun! Böyle seferber oldularHelal olsun! Böyle seferber oldularHep birlikte el ele verip seferber oldular
Yasin Börü'nün babası: İnsanın içi ferahladıYasin Börü'nün babası: İnsanın içi ferahladıYasin Börü'nün babası Fikri Börü verilen kararın ardından açıklamalarda bulundu.
Soğuk savaş'tan bu yana bir ilkSoğuk savaş'tan bu yana bir ilkİstanbul Boğazı'nı bugün öğle saatlerinde geçen Kraliyet Donanma gemisi, Soğuk Savaş'tan bu yana Karadeniz'e açılan ilk İngiliz destroyeri oldu.
  • Kamikaze hakimler hakkında karar verildi24 Nisan 2017 Pazartesi 23:52
  • Yasin Börü davasında karar açıklandı24 Nisan 2017 Pazartesi 23:49
  • FETÖ'cüler bugün harekete geçti24 Nisan 2017 Pazartesi 18:30
  • Şehit babalarını asker üniformasıyla uğurladılar24 Nisan 2017 Pazartesi 18:00
  • Bozdağ'dan sert tepki! Alçağın biri24 Nisan 2017 Pazartesi 17:35
  • Avrupalı inşaat şirketinde DEAŞ skandalı24 Nisan 2017 Pazartesi 17:10
  • Arkadaşının çocuğunu kaçırıp fidye istedi24 Nisan 2017 Pazartesi 16:25
  • Hainlere böyle seslendi: Erkek gibi söyleyin...24 Nisan 2017 Pazartesi 16:00
  • CHP referandumun peşini bırakmıyor24 Nisan 2017 Pazartesi 15:35
  • CHP'den kamuoyu araştırma şirketleri için kanun teklifi24 Nisan 2017 Pazartesi 15:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri