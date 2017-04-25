25 Nisan 2017 Salı29 Recep 1438
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TSK'dan Sincar'a hava harekatı

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TSK'dan Sincar'a hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK hedeflerine hava harekatı düzenlediğini açıkladı.
TSK'dan Sincar'a hava harekatı TSK'dan Sincar'a hava harekatı TSK'dan Sincar'a hava harekatı

TSK'dan yapılan açıklamaya göre harekat saat 02:00 sularında gerçekleştirildi.

TSK, son aylarda Kuzey Irak'ta Kandil'e çok sayıda hava harekatı düzenlemişti. Bunun üzerine PKK terör örgütü Kandil'den çekilerek Sincar'a kaçmıştı. Burada yeni bir kamp kuran teröristlere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni harekatlar yapılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda, bu gece TSK, Sincar'ı bombaladı.

TSK'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

TSK'nın internet sitesinde de yayımlanan açıklama şöyle; "Bölücü terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ve Irak’taki uzantıları tarafından, Suriye ve Irak kuzeyi, ülkemize terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılması maksadıyla; özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu bölgelerden ülkemize sızdırılan teröristler ve aktarılan silah ve malzemeler, hudut karakollarımıza yönelik taciz ve saldırılarda ve son olarak da Diyarbakır’da tünel kazılarak toplu yıkım ve ölümleri amaçlayan bir terör eyleminde kullanılmıştır.

"SİNCAR VE KARAÇOK DAĞI TERÖR YUVASINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

BTÖ tarafından yurt içinde kahraman silah arkadaşlarımızın, güvenlik görevlilerimizin, güvenlik korucularımızın ve vatandaşlarımızın şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılan Irak kuzeyi/Sincar Dağı, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgeleri tam anlamıyla birer terör yuvasına dönüşmüştür.

"HEDEFLER TAM İSABETLE VURULMUŞTUR"

Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00’de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin tüm unsurları tarafından, bölücü terör örgütüne karşı gerek ülke sınırları içinde gerek sınır ötesinde etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekâtı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir. Operasyonlar, bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir."

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