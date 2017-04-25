Erdoğan'dan Ermenilere mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene gönderdiği mesajda, "Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak iki halkın, geçmişin yaralarını sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır. Bu doğrultuda son 14 yılda birçok adım attık, tarihi nitelikte reformları hayata geçirdik. Osmanlı Ermenilerinin hatırasına ve Ermeni kültürel mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarımızı, önümüzdeki süreçte artarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı" dedi.

"TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene gönderdiği mesajda, "Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur." ifadelerini kullandı.

PATRİK SEÇİMİ TEMENNİSİ

Türkiye Ermenileri Patriği seçiminin kısa zamanda neticelenmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Bu düşüncelerle, yirminci yüzyılın başında yaşamını yitiren Osmanlı Ermenilerinin hatıralarını bir kez daha yâd ediyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın sıkıntılı şartlarında hayatını kaybeden milyonlarca Osmanlı vatandaşına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.