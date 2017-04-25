Ermeni yalanıyla toplananları susturan slogan!

İnsan Hakları Derneği (İHD), 1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermeniler için etkinlik düzenledi. Öğlen saatlerinde, Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe İHD üyelerinin yanı sıra Avrupa’dan ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Ermeniler de katıldı.
Etkinlik süresince ellerinde karanfiller bulunan ve 1915 olaylarında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, üzerinde ‘Ermeni Soykırımı tanı, af dile, tazmin et’ yazılı pankart açtı.
ENVER PAŞA'NIN ASKERLERİYİZ
Bu sırada anmanın yapıldığı bölgede bulunan ve öğrenci oldukları öğrenilen bir grup slogan attı. 'Enver Paşa’nın askerleriyiz' sloganları atan grup polisin araya girmesiyle kısa sürede bölgeden uzaklaştırıldı.