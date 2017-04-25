25 Nisan 2017 Salı29 Recep 1438
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Ülke karıştı, 24 polis öldü

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Hindistan'da Maocu isyancıları ile polis kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 24 polis hayatını kaybetti.
Ülke karıştı, 24 polis öldü
Ülke karıştı, 24 polis öldü Ülke karıştı, 24 polis öldü Ülke karıştı, 24 polis öldü

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletine bağlı Sukma kentinde bugün Maocu isyancı grup ile polis güçleri arasında çatışma yaşandı. İsyancılar, devriye gezen polis konvoyunu pusuya düşürüp ateş açtı. Yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 24 polis hayatını kaybederken, 6 polis ise ağır yaralandı. Polis yetkilisi Anand Chhabra, "Şu ana kadar 24 polis hayatını kaybetti" dedi.

Hint Merkez Rezerv Polis Gücü konvoyuna geçtiğimiz aylarda düzenlenen saldırıda da 12 polis hayatını kaybetmişti.

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