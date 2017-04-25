25 Nisan 2017 Salı29 Recep 1438
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ABD'den YPG açıklaması: Sürpriz olmaz

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Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, terör örgütü YPG'nin başını çektiği SDG'nin Tabka'ya girmesinin sürpriz olmayacağını açıkladı.
ABD'den YPG açıklaması: Sürpriz olmaz
ABD'den YPG açıklaması: Sürpriz olmaz ABD'den YPG açıklaması: Sürpriz olmaz ABD'den YPG açıklaması: Sürpriz olmaz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Suriye’nin Tabka şehri ve Barajı'nın halen DEAŞ’ın kontrolünde olduğunu ve ABD’nin desteklediği kuvvetlerin şehre girip girmediğini bilmediğini söyledi.

Pentagon Sözcüsü Davis, günlük basın brifinginde Tabka şehriyle ilgili soruları yanıtladı.

"ŞEHRE GİRMELERİ SÜRPRİZ OLMAZ"

PYD/PKK terör örgütünün öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) bağlı unsurların Tabka şehrine girdiğine yönelik yerel kaynaklara dayandırılan bazı haberlerin sorulması üzerine Davis, “Şehrin sınırlarını nasıl tanımladıklarını bilmiyorum ama şehrin yakınlarında olduklarını biliyorum ama şehre girmeleri de sürpriz olmaz. Ancak şehir halen DEAŞ'ın kontrolünde.” dedi.

Tabka şehrinin yanı sıra Tabka Barajı'nın da DEAŞ’ın kontrolü altında bulunduğunu ifade eden Davis, barajın durumunun iyi olduğunu ve su seviyesinin önemli ölçüde düşürüldüğünü ifade etti.

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