25 Nisan 2017 Salı29 Recep 1438
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a sert tepki

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Dışişleri Bakanlığı ABD Başkanı Trump'ın 24 Nisan açıklamasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a sert tepki

Yapılan açıklamada, "Yeni ABD yönetiminden, şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BİLGİ KİRLİLİĞİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Dışişleri Bakanlığınca, ABD Başkanı Donal Trump'ın 24 Nisan açıklamasına ilişkin, "ABD Başkanı Trump’ın '1915 Olayları' hakkında 24 Nisan 2017 günü yaptığı yazılı açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

TEK TARAFLI TARİH ANLATILARINA İTİBAR ETMEYİN

Yeni ABD yönetiminden, şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın “1915 Olayları” hakkında yaptığı yazılı açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yeni ABD yönetiminden, şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz." ifadelerini kullanıldı.

Birinci Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin bu yıl da 24 Nisan'da, İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nde düzenlenen törenle hak ettikleri saygıya uygun biçimde anıldıklarının ABD yönetimine hatırlatıldığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu törene ilettiği mesajın, Türkiye’nin konuya ilişkin yaklaşımını yansıttığının altı çizildi.

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