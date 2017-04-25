Beyaz Saray'dan Trump'ın sözlerine açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasının önceki başkanların açıklamalarıyla örtüştüğünü söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 1915 olaylarına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamayla ilgili, "Yapılan açıklama, bizden önceki yönetimlerin açıklamalarıyla tutarlıdır. Eğer Başkan Obama, Başkan Bush ve diğerlerinin (1915 olaylarıyla ilgili) kullandığı dile bakarsanız Başkan'ın (Trump) kullandığı dil ile örtüştüğü görülür." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Spicer, bir soru üzerine Trump'ın 1915 yılı olaylarıyla ilgili açıklamasının önceki ABD yönetimleriyle olan benzerliğine dikkat çekti.

"Yapılan açıklama, bizden önceki yönetimlerin açıklamalarıyla tutarlıdır. Eğer Başkan Obama, Başkan Bush ve diğerlerinin (1915 olaylarıyla ilgili) kullandığı dile bakarsanız Başkan'ın (Trump) kullandığı dil ile örtüştüğü görülür." şeklinde konuşan Spicer, bu bakımdan açıklamanın normal olduğu yorumunu yaptı.