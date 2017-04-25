25 Nisan 2017 Salı29 Recep 1438
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PKK'nın 3 elebaşısı kıstırıldı

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Terör örgütü PKK’ya yönelik Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde süren operasyondan gelen son dakika bilgisine göre örgütün üç elebaşısının bölgede kıstırıldığı öğrenildi.
PKK'nın 3 elebaşısı kıstırıldı
PKK'nın 3 elebaşısı kıstırıldı PKK'nın 3 elebaşısı kıstırıldı PKK'nın 3 elebaşısı kıstırıldı

Terör örgütü PKK’nın geçiş ve ikmal noktası olarak kullandığı Şırnak Bestler-Dereler’de yoğunlaşan terörle mücadele operasyonlarına ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinin en tepesindeki isimlerin değerlendirmelere göre operasyon, sahalarındaki sıcak gelişmeler ve detaylar şöyle:

BESTLER DERELER’DEN GEÇİYORLARDI

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; çatışmaların Bestler- Dereler’de yoğunlaşması tesadüf değil. Terörist hareketliliğine ilişkin kızılötesi görüntü alınmasıyla operasyon başladı. Irak’ın kuzeyinden gelip Kasrik Boğazı ile Şenoba güzergâhlarını kullanan terörist grupları, Bestler-Dereler’de buluşup dinlenerek, ikmal sağladıktan sonra farklı noktalara dağılıyordu. Sıcak temasın sağlandığı ve teröristlerin ağır kayıp verdikleri iki grup, geçiş güvenliğini sağlayan öncü gruplardı.

ELEBAŞI OLAN ÜÇ TERÖRİST BÖLGEDE

Şırnak kırsalında, PKK’nın bölge sorumlusu dedikleri 3 teröristin bulunduğu belirlendi. Bunlardan biri sözde Botan sorumlusu İskan Akyüz. Bir mağarada kıstırılıp öldürülen teröristin Akyüz’ün doktoru olduğu tespit edildi. İskan Akyüz’ün cesedine ise ulaşılamadı. Akyüz’ün bombardıman sırasında parçalanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Üst düzey yetkili, “Cesedi parçalandı, bu yüzden ulaşamadık. 2-3 güne akıbeti belli olur. Bu terörist konuşmadan duramaz, telsiz kestirmelerinden sonuç çıkar” dedi. Güvenlik güçlerinin sahada karış karış aradığı bir diğer isim, Ankara Merasim Sokak ve Kayseri saldırılarının talimatını veren ‘Porsipi’ kod adlı terörist. Bunun da bölgede çembere alındığı vurgulanıyor. PKK’nın en yaşlı mensubu olan sözde Diyarbakır sorumlusu ‘Porsipi’, yıllardır dağlarda talimatlar veriyor. ‘Murat’ kod adlı üçüncü terörist de bölgede. Yetkililer de sahadaki güvenlik güçleri de, “Üçünü de alacağız” diyor.

‘ŞAHİNGÖZÜ VE İHA’LAR’

40 teröristin öldürüldüğü Bestler-Dereler’de İHA’lar da görev yapıyor ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle her zaman sağlıklı görüntü gelmiyor. Teröristler geceleri hareketleniyor. Operasyonda şehitlerin ilk ateşte ve uzaktan atışla verildiğine dikkat çekiliyor. Teröristlerle birlikte özellikle Kato Dağı’nda çok sofistike silah ve malzemelerin ele geçirildiği belirtiliyor. Havaların düzelmesiyle İHA’lardan daha sağlıklı görüntü geleceği ve operasyonun hızlanacağı vurgulanıyor. Sınırı sıkılaştırma çalışmaları da sürüyor. İran sınırında Tendürek geçişine de çelik kafesli duvar örülmesi işinin ihalesi yapıldı, kısa sürede başlayacak. Yollar da hızlı şekilde tamamlanıyor.

TÜNELLER ARANIYOR

Kırsalda terör örgütünün elebaşı kadrosundan 7-8 kişi olduğunu, operasyonlar sırasında bunların da karşılarına çıkabildiğini söyleyen Jandarma yetkilisi, ayrıca PKK’nın Suriye’den öğrendiği taktiklerle ilçe merkezlerine tüneller kazdığını anlattı. Yetkili, bu tünelleri tespit etmeye yönelik yoğun arama-tarama faaliyetinin icra edildiğini belirtti.

TSK OPERASYONA HAZIR AÇIKLAMASI

Fırat Kalkanı Harekâtı tamamlansa da terörle mücadele operasyonları sınırda ve sınır ötesinde aralıksız sürüyor. Gerek hedef tespitleri gerekse belirlenen hedeflerin imhasında yüksek teknoloji ve akıllı mühimmatlar kullanılıyor. ABD ve silah tedarikçisi ülkeler akıllı mühimmatları vermeye yanaşmasa da Türkiye kendi mühimmatını kendisi üretiyor. Fırat Kalkanı’nda 2 bin akıllı mühimmat kullanıldığını belirten asker yetkili, sivil iradeden bir operasyon direktifi gelmesi durumunda TSK’nın bunu yapabilecek kapasitede ve güçte olduğunu söyledi.

Bu arada Hava Kuvvetleri, FETÖ tasfiyeleri nedeniyle şu anda ideal pilot sayısının altında oranla uçuyor. Hudut güvenliği ve operasyonlarla ilgili sıkıntı yok ancak pilot sayısı kritik eşikte. Yeni pilot adaylarının eğitim süreçleri sürüyor. Hedef, 2021’e kadar ideal orana ulaşmaktı ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu süre 2 yıl öne çekildi. 2019’a kadar hedef bir koltuğa 1.5 pilot oranını yakalamak.

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