Washington'da Türkler ve Ermeniler karşı karşıya!

Washington'da, Ermenilerin 24 Nisan dolayısıyla Türk Büyükelçiliği önünde toplanan Türkler ve Ermeniler, karşılıklı gösteri yaptı.

Her sene, başkent Washington etrafındaki Ermenilerin, sözde 1915 yılı olaylarının yıl dönümü kabul ettikleri 24 Nisan'da Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde protesto düzenlemelerine karşı Türk toplumu da Ermeni iddialarını protesto etti.

TÜRKLER ÇADIR KURDU

Günler öncesinden Büyükelçilik önünü Ermenilere bırakmamak için çadır kurarak nöbet tutan Türkler, gece-gündüz çadır bölgesinden ayrılmadı. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteklediği organizasyonun son gününde Büyükelçilik önünde Türkler ve Ermeniler karşılıklı olarak protestolarını gerçekleştirdi.

Büyükelçiliğin korkuluklarına Türk bayrakları asan Türk vatandaşları, İstiklal Marşı'nı okuyarak başladıkları gösteride, Ermeni iddialarını reddeden sloganlar attı.

ERMENİLER KARŞI KALDIRIMDA TOPLANDI

Karşı kaldırımda toplanan Ermeni protestocular ise 1915 olaylarıyla ilgili pankartlar açtı ve sloganlar attı. Önceki yıllara kıyasla daha az kişinin toplandığı görülen protesto, olaysız sona erdi.

Her iki protestonun bitişinin ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, elçilik binasına davet ettiği Türk vatandaşlarıyla selamlaşarak hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. Gösterdikleri dayanışmanın çok önemli olduğunu kaydeden Büyükelçi Kılıç, tarihi olayların en doğru şekilde bugüne aktarılması gerektiğini söyledi.