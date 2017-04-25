Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs'ta AK Parti'ye genel başkan olacak

YSK’nın referanduma ilişkin kesin sonuçları açıklamasının ardından AK Parti’ye üye olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olağanüstü kongreyle de genel başkan seçilmesi bekleniyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumun millet tarafından kabul edilmesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partiye üyelik ve genel başkanlık süreci de hızlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk demokrasi tarihi açısından sembolik önemi olan 27 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongresiyle AK Parti'ye genel başkan olarak seçilmesi bekleniyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun referanduma ilişkin kesin sonuçları açıklaması ve sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından partiye üye olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları üzerine harekete geçen AK Parti'nin mayısın ilk haftasında partinin yetkili kurullarından kongre kararı alacağı öğrenildi.

Türk demokrasi tarihi açısından sembolik önemi olan 27 Mayıs'ta Erdoğan'ın olağanüstü kongreyle partinin başına geçmesi planlanıyor. Ancak 27 Mayıs'ın ramazanın ilk günlerine gelmesini dikkate alan AK Parti'nin olası bir olağanüstü kongrenin hazirana sarkabileceği ifade ediliyor. Yine olağanüstü kongre için düşünülen başka bir tarih 20 ya da 21 Mayıs.