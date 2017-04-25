Avrupa'nın dengesi bozuldu! Şantaja başladılar

16 Nisan referandumundan sonra Avrupalı Türklerin vatandaşlık meselesi tartışılmaya devam ediyor. Haftalardır gazetelerin manşetlerinden düşmeyen ‘çifte vatandaş olanlar sınır dışı edilsin’ yaygarasıyla Türkleri tedirgin etmeyi hedefleyen Avrupa ülkeleri, demokrasi çizgisini yerle bir etti. Almanya, Avusturya’da Türk vatandaşlarına yönelik baskılar gün geçtikçe artarken, Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Almanya’da çifte vatandaşlık uygulamasının “başarısızlığa” uğradığını kaydederek, çifte vatandaşlık uygulamasına yönelik düzenlemenin genel seçim programına alınmasını istediğini belirtti. Hollanda’da ise çifte vatandaşlık meselesi iki farklı modelle uygulanırken, Kraliçe Maxima’nın da çifte vatandaş olması, söylemlerdeki tutarsızlığı gözler önüne seriyor.

ÇİFTE VATANDAŞLIK YOK!

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya, çifte vatandaşlık konusunda farklı bir yaklaşıma sahip. 6-8 sene Almanya’da yaşayıp uyum sürecini tamamlayan kişilere çifte vatandaşlık hakkı tanınmıyor. Bu kişilerin Türk vatandaşlığından çıkmaları isteniyor. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Almanya’da çifte vatandaşlık uygulamasının “başarısızlığa” uğradığını kaydederek, çifte vatandaşlık uygulamasına yönelik düzenlemenin genel seçim programına alınmasını istediğini belirtti. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Herrman, AB-Türkiye tam üyelik müzakerelerinin de derhal sonlandırılması gerektiğini belirterek, olumlu istisnaları olsa da genel olarak çite vatandaşlık uygulaması başarısız olduğunu kaydetti.

ANNE VE BABANIZDAN BİRİNİ SEÇİN

Türklerin Almanya’da ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü belirten UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi, “Almanya’da tercihini evetten yana kullanan Avrupalı Türkler’in analiz ve terbiye edilmesi için çalışma yapılması gerektiği söylendi. Biz iki tarafı da vatan olarak biliyoruz. Türkiye ana, Almanya baba vatanımız. Anne ya da babayı tercih etmek zorunda bırakılıyoruz. Türkiye sevgimiz, Almanya’ya olan sadakatimiz sorgulanmamalı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

FRANSA’DA EVLİLİK YETERLİ

Çok sayıda Türk vatandaşının yaşadığı Fransa’da ise vatandaş olmak için bir Fransız vatandaşı ile 4 yıl evli kalması, ülkede en az 5 yıl çalışarak uyum sürecini atlatmak şartıyla yine Fransız vatandaşı olunabiliyor. Ülkede 2 yıllık eğitim süreci sonunda vatandaş olmak da kolaylaşıyor. Çifte vatandaşlığın Fransa’da yasal olduğunu belirten Paris Üniversitesi Öğretim Görevlisi Arif Esin, “Fransa’da Afrika kökenli pek çok vatandaş yaşıyor. Onları da vatandaşlıktan çıkaracak mı” diye sordu.

Evet diyenler ülkeden gitsin

16 Nisan’dan önce hayır kampanyasına açık destek veren Hollanda’da, çifte vatandaşlık iki farklı modelle uygulanıyor. Optie modelinde iki ülkenin vatandaşlığını ya da pasaportunu taşımak zorunlu tutulurken, Naturalisatie modelinde ise bir ülkenin pasaportunu taşımak yeterli sayılıyor. Hollanda da yaşayan Türkler, mal varlığı gibi hususları öne sürerek, iki pasaportu taşıyorlar. Hollanda referandumdan sonra evet diyenlerin oranı yüzde 75’e ulaşmış, aşırı sağcı lider Geert Wilders, “Evet şimdi de topluca Türkiye’ye dönün. Eğer Hollanda’daki özgürlüklere rağmen Türkiye’de ‘evet’i seçiyorsanız burada işiniz yok. Güle güle” mesajı yayınladı.

Belçika ırkçılığa teslim oldu

Evet oranının yüzde 80 ile rekor kırdığı Belçika’da Türklerin çifte vatandaşlığının iptal edilmesi gündeme geldi. Hükümet ortağı Flaman Hıristiyan Demokrat Partisi vekillerinden Hendrik Bogaert, Türkiye kökenlilerin büyük çoğunluğunun totaliter bir sisteme destek verdiğini belirterek, bunun “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Bogaert, “Bu böyle devam edemez. Hemen şimdi, çifte vatandaşlığı kaldırın” dedi. VA partisinden sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, “Belçika’da sol partilere oy verenler Türkiye’de aşırı sağı destekliyor. . Çıkan sonuçlara göre, Diyanet camileri gayet açık biçimde Erdoğan için oy toplamış. O nedenle artık ciddi biçimde mercek altına alınmaları lazım” dedi.

Avusturya’da Türklere tehdit

Çifte vatandaş olmanın ise kesinlikle yasak olduğu Avusturya’da, Türk vatandaşlar, seçmen listeleriyle didik didik edilerek, vatandaşlıktan çıkarılmakla tehdit ediliyor. Söz konusu seçmen listelerinin araştırılacağını söyleyen Avusturya Yeşiller Partisi’nden Peter Pilz, referandumunda oy kullanan seçmen listelerinin yetkili makamlara iletildiğini söylemişti. Özgürlükler Partisi’nden (FPÖ) Elmar Podgorschek ise listedeki isimleri tek tek inceleyeceklerini, çifte vatandaşların vatandaşlığının derhal iptal edileceğini söylemişti.

Yeni Şafak