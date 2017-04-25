25 Nisan 2017 Salı29 Recep 1438
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Ev sahipleri dikkat! Son tarih 2 Mayıs!

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Ev sahipleri dikkat! Son tarih 2 Mayıs!
Ev sahiplerini ilgilendiren son tarih 2 Mayıs. Bu tarihten sonra EKB’si olmayan ev satılamayacak ve kiraya verilemeyecek.
Ev sahipleri dikkat! Son tarih 2 Mayıs! Ev sahipleri dikkat! Son tarih 2 Mayıs! Ev sahipleri dikkat! Son tarih 2 Mayıs!

Isı kullanımı, teknik altyapı ve yalıtım malzemesi kalitesini gösterecek 'Enerji Kimlik Belgesi' olmadan binaların alım satımı yapılamayacak, kiraya verilemeyecek, elektrik ve su abonelikler dahi alınamayacak.

2 Mayıs'tan itibaren başlayacak zorunluluk 2011'den önce ruhsat alınmış binalarda geçerli olacak.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu tarafından mevcut binalar için EKB çıkarılması için tanınan 10 yıllık süre 2 Mayıs 2017 tarihinde bitiyor. Adı geçen kanun ve bu kanuna bağlı olarak yayınlanan binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince bu tarihten sonra mevcut tüm binaların alım-satım ve kiralama işlemlerinde binanın yeni sahibine veya kiracısına, binaya ait Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu hale getiriliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları tarafından yetkilendirilmiş firmaların vereceği EKB belgesi hakkında merak edilen bütün konulara ekbbelgesi.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

YALITIM VE MANTOLAMA ZORUNLULUĞU YOK

Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine, Enerji Kimlik Belgesi için yalıtım ya da mantolama zorunluluğu bulunmuyor. Uygulama, yapıların enerji verimlilik seviyesini ortaya koyacak. Bu karnenin, yapıların satış değerini ve tüketici tercihlerini etkilemesi bekleniyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN YETKİLENDİRMESİ ŞART

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları tarafından EKB düzenlemesi konusunda yetkilendirilmiş SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Işıklar, EKB hakkında merak edilen bütün sorulara cevap vererek, vatandaşların yapması gerektiğini sıraladı:

"EKB Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanın enerji performansını gösteren bir belgedir. Dolayısı ile binanın yeni sahibine, binanın enerji tüketimi hakkında yani binanın elektrik ve doğalgaz faturalarının mertebesi hakkında bilgiler veren bir belgedir. EKB, 1 Ocak 2011 tarihinden önce ruhsatı alınmış olan binalar için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "bina" kategorisinde yetkilendirilmiş ve bünyesinde EKB uzmanı bulunduran Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) tarafından düzenlenir. EKB binanın bağımsız bölümleri için değil, binanın tamamı için düzenlenebilmektedir."

ENERJİ PERFORMANSI A'DAN G'YE KADAR SINIFLANDIRILIYOR

EKB beyaz eşyalara benzer bir şekilde binanın enerji performansını A'dan G'ye kadar sınıflara ayırmıştır. A en iyi performansı, G ise en kötü performansı göstermektedir. Ülkemizde TS 825 standardına uygun olarak ısı yalıtımı yapılan binalar genellikle C sınıfı çıkmaktadır. Yeni yapılmakta olan binalarda ruhsat almak için enerji performans sınıfının en az C olması gerekirken, mevcut binalar için binalarda önemli bir tadilat söz konusu olmadıkça enerji performansı zorunluluğu bulunmamaktadır. "

EV SATILAMAYACAK, KİRAYA VERİLEMEYECEK, ELEKTRİK SU ABONELİKLERİ İÇİN DAHİ İSTENECEK

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile birlikte nasıl ki alım satımlarda tapu müdürlüklerinde DASK belgesi aranıyorsa, 2 Mayıs 2017 tarihinden sonra EKB de aranacak. EKB olmadan konut satışları gerçekleştirilemeyecek. Yeni kiracının doğalgaz, elektrik ve su aboneliklerini yenilerken de EKB belgesi aranacak. Nasıl ki, DASK belgesiyle depreme karşı nasıl binanın güvenirliğini ölçülüyorsa, EKB ile de binanın ısıtılmasından soğutulmasına kadar tüm verilerine ulaşılmış olacak. Binanın yeni sahibi bu belgeye bakarak enerji maliyetlerini önceden görebilecek.

7 MİLYON BİNANIN SADECE YÜZDE 5'İNDE EKB VAR

Türkiye'de 1 Ocak 2011'den önce yapılan ve bu kapsama giren bina sayısının 7 milyon civarında olduğu tahmin edildiğini belirten SZUTEST Genel Müdürü Işıklar, "Ne yazık ki şu ana kadar mevcut binaların sadece yüzde 5'i EKB'lerini çıkarmış durumda. 2 Mayıs 2017 sonrasında EKB düzenlemesi işleri çok yoğun olacağından, binasını satmak ya da kiralamak isteyen bina sahiplerinin bir mağduriyetle karşılaşmamaları için acele etmeleri gerekmektedir." dedi.

BAKANLIĞIN YETKİ VERMEDİĞİ KURULUŞLARA İTİBAR ETMEYİN

Ülkemizde ne yazık ki yetkisi olmadığı halde EKB düzenlediğini iddia eden kuruluşlar bulunduğunun uyarısını yapan Işıklar, "Bina sahiplerinin ve site yöneticilerinin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün (YEGM) web sitesindeki aşağıdaki adreste bulunmayan kuruluşlara itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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