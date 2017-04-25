Rajtoral'ın cenazesinde elçilik skandalı!

Gaziantepspor bir yandan intihar eden futbolcusu Frantisek Rajtoral'in acısını yaşarken, bir yandan da dün bütün gün bürokratik engellerle boğuştu. Kırmızı-Siyahlılar, Çek oyuncusu için kulüpte bir uğurlama töreni düzenleyip, ardından da özel ambulans uçakla cenazeyi ülkesine göndermek için seferber oldu. Ancak Çekya Büyükelçiliği, Gaziantepspor'un bir şeye karışmasına izin vermedi.

"BUNDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Bu durumu büyük üzüntüyle karşılayan Başkan İbrahim Kızıl, "Çekya Büyükelçiliği olayı tamamen kendi eline aldı. 'Özel uçak verelim, ambulans uçakla cenazeyi gönderelim' önerisi yaptık ama kabul edilmedi. Tesislerde bir tören yapıp, ambulans uçakla cenazeyi ülkesine göndermek, son görevimizi yapmak istiyorduk ama kabul edilmedi... Bundan dolayı çok üzgünüm. Bize çok emeği olan bir oyuncuydu. Ülkemiz adına, kulübümüz ve milletimiz adına çok hassas davranıyoruz" açıklamasını yaptı.

UĞURLAMA OLACAK

Bu girişimlere rağmen akşam saatlerine kadar naaşın tören için kulübe getirilip, getirilmeyeceği netleşmedi. Özel uçak verme talebi de karşılık bulmadı. Buna rağmen Gaziantepspor bugün cenaze olsa da olmasa da yeni statta saat 15.00'te bir tören yapma kararı aldı. Rajtoral için bir anma yapılacak, karanfillerle ve dualarla Çek futbolcuya veda edilecek.

AKŞAM