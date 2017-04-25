Çok çarpıcı bir detay daha! 9 jandarma cinayeti izlemiş

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin dönemin Jandarma görevlilerine yönelik iddianame tamamlandı.

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin Jandarma görevlilerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu 51 şüpheli hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ve “kasten öldürmeye iştirak” suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianamede sanık kamu görevlileri için, “Dink cinayeti eylemini gerçekleştiren bir kısım kamu görevlilerinin eylemi başından sonuna kadar planlayıp icrasının yolunu açtıkları ve denetledikleri, cinayetin işlenmesine nezaret ettikleri” ifadeleri kullanıldı.





Hrant Dink cinayetinin FETÖ terör örgütünün şiddet içeren silahlı başlangıç eylemi olduğu belirtilen iddianamede, cinayetin örgüt lideri Fetullah Gülen’den bağımsız, bilgi ve onayı olmadan işlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Öte yandan Dink cinayetinin planlanması ve icrası aşamalarında aktif rol alan bir kısım muvazzaf askerin 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı da iddianamede yer aldı.



ASKER VE POLİS CİNAYETİ PLANLADI EYLEME GEÇTİ



Trabzon Jandarma görevlileri ile İstanbul polisinin cinayetin planlanması ve icrası konusunda müşterek hareket ettiği iddia edilen iddianamede, “Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi şüphelilerle bu nokta kontak kurularak cinayetin planlanması ve icrası noktasında müşterek hareket edilmiştir” denildi.



İddianamede, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli olan şüpheliler Okan Şimşek, Ergün Yılmaz ve Gazi Günay’ın 07 Ağustos 2006 tarihinde Trabzon’dan İstanbul’a geldikleri ve 09 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Hrant Dink’’in evi ve iş yeri çevresinde keşif yaptıkları anlatıldı. Bu bilgilerin baz ve HTS kayıtlarıyla tespit edildiği de iddianamede yer aldı.



DİNK’İN ÖLDÜRÜLMESİNE NEZARET ETTİLER



İddianamede, “Güvenlik kamera görüntüleriyle eşleşen HTS kayıtları, baz ve sinyal bilgilerinden elde edilen bilgilere göre cinayet günü olay yerinde olan ve Hrant Dink’in öldürülmesine nezaret eden İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin Emre C., Ecevit E., Yavuz K., Bekir Y.,Yusuf B., Kadir Y., Eyüp T., Hacı Şefik Ş., Niyazi M. isimli şüpheliler olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



Soruşturmanın şüphelilerinden olan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ile ilgili ise iddianamede, “Halen Almanya’da Alman İstihbarat servisinin korumasında bulunan FETÖ/PDY mensubu” yorumu yapıldı.