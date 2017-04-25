Fenerbahçe'ye yenilerek kötü gidişata “dur” diyemeyen ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını bile zora sokan Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un koltuğu sallantıya girerken, şimdiden gönderilmesi konuşulmaya başladı.
Fenerbahçe karşısında Riekerink dönemindeki gibi 4-2-3-1’e dönen, kendisine isyan bayrağı açan isimlere şans veren ve bir anlamda futbolcuların istediğini yapan Tudor’un oyun içindeki hamleleri taraftarlar kadar yöneticileri de bir hayli kızdırdı.
Sarı-kırmızılı yöneticiler, Josef De Souza’nın 90+1’deki golüyle büyük bir yıkım yaşarken, bunda Hırvat teknik adamın hamlelerinin büyük rolü olduğunu düşünüyor.
Galatasaraylı idareciler 3 noktada Tudor’a yüklendi:
1. Bruma’nın çıkması doğru değildi. O çıktıktan sonra Fenerbahçe gelmeye başladı.
2. 78. dakikada oyuna giren Eren Derdiyok geç alındı.
3. 90. dakikada yapılan Tolga-Josue değişikliği büyük hataydı. Tolga sahada olsa Souza’yı o karşılayacaktı.
Maçtan sonra kendi aralarında değerlendirme yapan sarı-kırmızılı idareciler, tüm eleştirilere rağmen, “Fatih Terim veya Lucescu gibi kimsenin itiraz etmeyeceği bir isim gelecekse gelsin, yoksa yeni bir maceraya gerek yok. Tudor’la devam edelim” dedikleri ortaya çıktı.
"Volkan bizi taraftardan kurtardı"
Üstelik Galatasaray’ın iyi oynamadığı, Fenerbahçe’nin oynamalarına izin verdiğini dile getiren sarı-kırmızılılar, “Doğru dürüst pozisyonuz bile yok. Bu futbol kimseyi yanıltmasın. Riekerink dönemindeki kronik sorunlar da böyleydi” derken, en ilginç tespit de Volkan Demirel konusunda oldu. Galatasaraylı yöneticiler, “Taraftarın gündemi Volkan Demirel’di. Yoksa maç sonunda daha farklı tepkiler olabilirdi! O bizi kurtardı” ifadesini kullandılar.
Volkan Demirel, derbide sarı-kırmızılı taraftarların hedef tahtasındaydı.
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Galatasaray: Volkan Demirel bizi kurtardı!
Fenerbahçe'ye yenilerek kötü gidişata “dur” diyemeyen ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını bile zora sokan Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un koltuğu sallantıya girerken, şimdiden gönderilmesi konuşulmaya başladı.
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