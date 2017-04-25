Dick Advocaat, sezon sonunda hem Fenerbahçe’den ayrılacağını hem de mesleği bırakacağını açıklamıştı. Ancak 69 yaşındaki teknik adam ülkesinden sürpriz bir teklif aldı. Hollanda’da Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Blind’in görevine son verilmişti. Hollanda Milli Takım Futbol Direktörü, efsane kaleci Hans van Breukelen önceki gün İstanbul’a geldi. Derbiden sonra Advocaat’la görüşen Breukelen, milli takımın başına geçmesini istedi.
Robben ve Sneijder istemiyor
Tecrübeli çalıştırıcıya bu teklif yapılırken, Arjen Robben ve Wesley Sneijder’in, “Advocaat, ihtiyaç duyduğumuz anda milli takımdaki danışmanlık görevini bırakıp gitti” diyerek kendisine karşı çıktığı öğrenildi. Hollanda Futbol Federasyonu’nun milli takım için düşündüğü alternatif ismin ise Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Jazira’yi çalıştıran Henk ten Cate olduğu öğrenildi.
Dediği her şey oldu
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçına takımını hazırlarken iki konu üzerinde durmuştu: Boy avantajı nedeniyle hava toplarını avantaja çevirmek ve üzerine gelecek rakip karşısında sabırlı oynamak. Dick Advocaat’ın iki planı da tıkır tıkır işledi. Galatasaray topa sahip olup, daha çok hücum eden taraf olsa da Fenerbahçe panik yapmadan, doğru anı bekledi. 90+1’de gelişen bir kanat organizasyonu sonrası Josef’in kafa golü geldi. Böylece Advocaat’ın, rakibin hava topundaki zaafından yararlanma hesabı da tuttu.
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Advocaat bombası! Bırakacağım demişti...
Dick Advocaat, sezon sonunda hem Fenerbahçe’den ayrılacağını hem de mesleği bırakacağını açıklamıştı. Ancak 69 yaşındaki teknik adam ülkesinden sürpriz bir teklif aldı. Hollanda’da Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Blind’in görevine son verilmişti. Hollanda Milli Takım Futbol Direktörü, efsane kaleci Hans van Breukelen önceki gün İstanbul’a geldi. Derbiden sonra Advocaat’la görüşen Breukelen, milli takımın başına geçmesini istedi.
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