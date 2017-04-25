Galatasaray harekete geçti! Yeni hoca...

Önce şampiyonluk, Fenerbahçe mağlubiyetiyle de ikincilik yarışına havlu atan G.Saray dibe vurdu. Aslan'da eleştiri okları futbol şubesini yöneten Başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'e çevrildi.

TUDOR ZOR KALIR!

Transferin tek sorumlusu olan Özbek, teknik direktör Tudor'un yerine yeni bir teknik adam arıyor. Riekerink'ten takımı Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde devralan ve 15 puan gerisine düşen Hırvat hoca, Fenerbahçe derbisini kaybederek gelecek sezon için taraftarın da desteğini kaybetti.

Avrupa biletini yine tehlikeye atan sarı-kırmızılı takımda kadroda yapılacak olan revizyon için mali bir kaynak da ortada yok. Haziran ayında TT Arena'da kontratları bitecek olan locaların, takımın dibe vurduğu sezonun ardından kimlere satılacağı da merak konusu.

VE KONGRE SESLERİ...

Bu sezon kombine gelirlerinde 20 milyon TL düşüş yaşayan Galatasaray'da son mali kongrede ibra edilmesine rağmen Başkan Dursun Özbek'in bir yıl daha görev yapmasına karşı olan isimler, başkandan olağanüstü seçimli kongre kararı almasını bekliyor.