25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Volkan için Madrid-Barça itirafı!

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Volkan için Madrid-Barça itirafı!
Lechia Gdansk forması giyen 32 yaşındaki oyuncu Krasic, Polonya basınına bir röportaj verirken Türkiye'deki günleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Volkan için Madrid-Barça itirafı! Volkan için Madrid-Barça itirafı! Volkan için Madrid-Barça itirafı!

"Hala Fenerbahçe'de oynuyor olabilirdim."
 
Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Tottenham, Lazio ve Sampdoria'dan transfer teklifleri geldiğini söyleyen Krasic, "Fenerbahçe ise 4 senelik yüklü bir sözleşme önermişti. O an için en iyi seçenek olarak gözüküyordu. Ama kimse bana güvenmedi. İlk 2 maç çok iyi oynamıştım ve sonrasında bir adale sakatlığı yaşadım. O dönem benim bölgeme bazı transferler de yapıldı. Türkler biraz aceleci. Benden çok erken vazgeçtiler. Eğer bana yeterince şans verilse ve güvenilse şu anda hala İstanbul'da oynuyordum" ifadelerini kullandı.

İstanbul için ne düşünüyor?
 
Kariyerinde Moskova, İstanbul ve Torino gibi şehirlerde yaşayan Sırp oyuncu kendisi için en iyi şehrin Moskova olduğunu söyledi: "O dönemler genç ve yakışıklıydım, çok para kazanıyordum. Baya eğleniyordum. Orada bazı insanlarla tanışıp diskolara gidiyorduk. İyi de bir takımımız vardı. İstanbul da harikaydı ama orada diskolara gitmiyordum. Torino'yu ise sevmedim. Şu anda burada, Sopot'ta mutluyum. Çocuklarım burada okula gidiyor. Eşime buraya hayran kaldı."

"Volkan Demirel eğer istese..."
 
Krasic en çok baskının hangi ülkede sorusunu cevaplarken Volkan Demirel'le ilgili de flaş bir yorumda bulundu: "Moskova'da çok fazlaydı. Kulüp birçok para harcamıştı ve başarılı olmak zorundaydı. Ama herhalde en zorlu ortam Türkiye'deydi. Oradaki taraftarlar fanatik. Çılgınlar, çılgınlar... Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştımç Kazandığınızda sizi el üstünde tutuyorlar, kaybettiğinizde ise ağlayıp taş fırlatıyorlar. Bu sadece Fenerbahçe için değil her takım için geçerli. Fenerbahçe'de Volkan Demirel'i tanımalısınız. Ona idmanda gol atabilmek mucize gibi bir şeydi. Eğer istese Barcelona ya da Real Madrid'in kalesini koruyabilirdi. Ama o İstanbul'da efsane olmayı tercih etti."
 
Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılıp Polonya ekibi Lechia Gdansk'a transfer olan Krasic istikrarlı bir görüntü çiziyor. Ligde 28 maçta 2377 dakika süre alan Sırp oyuncu 2 gol atma başarısı gösterdi. Gdansk bu hafta sona eren ligi 53 puanla 4. sırada bitirdi. Polonya ligi ilk 8 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Play-off'u oynuyor.

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