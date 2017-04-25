La Liga devi Real Madrid ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. AS gazetesinde yer alan habere göre Real Madrid, sezonu kupasız tamamlaması durumunda Zinedine Zidane'ın işine son verebilir.
El Clasico'nun kaybedilmesinden sonra kulüpteki kredisinin düştüğü iddia edilen Zidane için tehlike çanlarının çaldığı iddia edildi.
Öte yandan habere göre Real Madrid, Zidane'ın işine son vermesi durumunda takımı, Alman teknik adam Joachim Löw'e teslim etmek istiyor.
2006'dan bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Löw, bir zamanlar Fenerbahçe ve Adanaspor'da da görev yapmıştı.
25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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İspanyol basınından flaş Löw iddiası!
La Liga devi Real Madrid ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. AS gazetesinde yer alan habere göre Real Madrid, sezonu kupasız tamamlaması durumunda Zinedine Zidane'ın işine son verebilir.
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