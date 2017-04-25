25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
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Beşiktaş'a 'transfer yasağı' şoku!

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Beşiktaş'a 'transfer yasağı' şoku!
ABD'li guard Poah Jeter'in transferi Siyah-Beyazlı kulüp tarafından FIBA'daki transfer yasağının kalkması için 600 bin dolar ödenmeyince rafa kalktı.
Beşiktaş'a 'transfer yasağı' şoku! Beşiktaş'a 'transfer yasağı' şoku! Beşiktaş'a 'transfer yasağı' şoku!

Beşiktaş Sompo Japan'ın oyun kurucu pozisyonuna takviye için İstanbul'a getirdiği ABD'li guard Poah Jeter'in transferi, Siyah-Beyazlı kulüp tarafından FIBA'daki transfer yasağının kalkması için 600 bin dolar ödenmeyince rafa kalktı.

"TRANSFERDEN VAZGEÇTİK"

Beşiktaş Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Kumuşoğlu yapmış olduğu açıklamada Pooh Jeter transferinden vazgeçildiğini açıkladı.

Cihat Kumuşoğlu; “Pooh Jeter’ı Çin liginin bitmesinin ardından geçtiğimiz hafta İstanbul’a getirdik. 1 hafta kendisini en iyi şekilde misafir ettik. Bu sürede karşılıklı olarak memnuniyet hep üst seviyede oldu. Takımımızın şu anda ligde bulunduğu konum ve başarısı herkesin takdirini kazanmış durumda. Sezon başından beri zaman zaman transfere ihtiyacımız olsa da hiçbir takviye yapmadan takım içindeki ahengi bozmayarak bugünlere kadar geldik. Bu durumu da göz önüne alarak mevcut kadromuz ile sezonu tamamlama kararı aldık.” şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN HAKLARINI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Kumuşoğlu, sözlerine “FIBA’da ihtilaflı dosyalarımız var, Pooh Jeter’ı transfer etmek için anlaşma yolundan vazgeçip kimseye fazladan para vermek istemedik. Sonuçta Beşiktaş’ın haklarını korumak zorundayız.” şeklinde devam etti.

Cihat Kumuşoğlu, Pooh Jeter’la imzalanan sözleşme hakkındaki soruya ise ‘Pooh Jeter’la aramızda bir iyi niyet durumu var, kendisiyle bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.’ şeklinde cevap vererek sözlerini tamamladı.

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