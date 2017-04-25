25 Nisan 2017 Salı28 Recep 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:27Güneş 06:03Öğle 13:09İkindi 16:55Akşam 20:02Yatsı 21:31
    • 21°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 93.784 -0.02
  • Altın: 146,168 -0.26
  • Dolar: 3,5775 0.05
  • Euro: 3,8989 0.63

Şenol Güneş: Yeni başlıyor

»
Şenol Güneş: Yeni başlıyor
Şenol Güneş, Adana galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş: Yeni başlıyor Şenol Güneş: Yeni başlıyor Şenol Güneş: Yeni başlıyor

Beşiktaş-Adanaspor maçının ardından siyah beyazlıların deneyimli hocası Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in sözleri:

"Adanaspor'un öndeki oyuncuları iyi oyuncular. Magaye Gueye ve Roni etkili oyuncular. Motive geldiler ve etkili oynadılar. Baskı yaptılar, iyi top kullandılar. Böyle bir maçta öne geçtik, hatalarımızla goller yedik. Varız savunmada ama uzağız. Savunmadayız ama var olmamızın bir anlamı olmayan toplar. Beşiktaş, oyun ve pozisyon olarak üstündü. Pozisyon vermezsen mükemmel oluruz. Zaten onu her maç yaparsak konuşacak bir şey kalmaz. Adanaspor son sırada diye Beşiktaş fark atmalı diye bir anlayış var, yanlış.

Oyun olarak, pas olarak hatalarımız vardı. Yapmadık mı yaptık ama kesik kesik yaptık. Oyun içerisinde fiziksel güce bağlayıp konuşursam mazeret olur. İyi oynayanlar da vardı, yanlış oynayanlar da. 2-1'ken 3-1 yapabilsek oyun kopardı. Oynama coşkusu, isteği, puan durumu bazen oyuncuları yanlışa götürüyor. Önde olmak da baskıyı getiriyor. Bunlara rağmen oyun kopabilirdi, rakibi oyuna ortak ettik.

Aboubakar, golden sonra silik kaldı. Tam ona göre maçtı. Kullanamadı. Tolgay o konuda daha önemli işler yaptı. Oynamayanların performansı değişik olabilir. Biz hatırlarsanız, 3 maçı süresi kısa olduğu için kaybettik. 2 gün dinlenme süresi olacak çocukların. Hiçbir şey daha bitmedi. Yarış yeniden başlayacak. Bütünm bu söylemlere rağmen, bu maçın konsantrasyonu düşük olur. İster istemez olabilir. Dikkatli oynamak, fiziksel boğuşmalar oldu. Bu boğuşmalarda oyunu bırakanlar oldu bizden. Adanaspor, teknik bir takım, savaşçı yönü yoktu. Bugün mücadele ettiler. Daha önceki maçlarda boğuşan değil top oynayan takımdılar. Bu yüzden puan kaybettiler.

Ne yarın, ne geçmiş önemli. Bu maç önemli. 5 puanı, 7 puan yapmak önemli değil. Beraberlik, galibiyet her şey var futbolda. Bizim oyun olarak eksiklerimiz vardı, yine de üstündük rakipten. Beklenti fark olunca eleştiri oluyor. Başakşehir maçına odaklanacağız artık."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Talisca'dan çılgın istatistik!Talisca'dan çılgın istatistik!Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, siyah beyazlı takımın formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 20 gole direkt katkıda bulundu.
Şenol Güneş: Yeni başlıyorŞenol Güneş: Yeni başlıyorŞenol Güneş, Adana galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Newcastle yeniden Premier Lig'de!Newcastle yeniden Premier Lig'de!İngiltere Championship’te mücadele eden Newcastle United, bitime iki hafta kala Premier Lig’e çıkmayı garantiledi.
Beşiktaş'a 'transfer yasağı' şoku!Beşiktaş'a 'transfer yasağı' şoku!ABD'li guard Poah Jeter'in transferi Siyah-Beyazlı kulüp tarafından FIBA'daki transfer yasağının kalkması için 600 bin dolar ödenmeyince rafa kalktı.
İspanyol basınından flaş Löw iddiası!İspanyol basınından flaş Löw iddiası!İspanyol basını, Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın yerine Joachim Löw'ün geçebileceğini öne sürdü.
Volkan için Madrid-Barça itirafı!Volkan için Madrid-Barça itirafı!Lechia Gdansk forması giyen 32 yaşındaki oyuncu Krasic, Polonya basınına bir röportaj verirken Türkiye'deki günleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
  • Galatasaray harekete geçti! Yeni hoca...25 Nisan 2017 Salı 11:20
  • Advocaat bombası! Bırakacağım demişti...25 Nisan 2017 Salı 11:20
  • Galatasaray: Volkan Demirel bizi kurtardı!25 Nisan 2017 Salı 11:18
  • Rıdvan Dilmen canlı yayında çıldırdı!25 Nisan 2017 Salı 11:17
  • Rajtoral'ın cenazesinde elçilik skandalı!25 Nisan 2017 Salı 10:06
  • Süper Lig futbolcusu intihar etti!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:25
  • Fenerbahçe'den derbide 90+1 zaferi!24 Nisan 2017 Pazartesi 09:08
  • Podolski F.Bahçe'yi kızdıracak! '3. lig takımı...'24 Nisan 2017 Pazartesi 07:19
  • Kırıp döktüler! Bitmeyen barbarlık!24 Nisan 2017 Pazartesi 07:16
  • Galatasaray'dan Beşiktaş'a şok gönderme!21 Nisan 2017 Cuma 09:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri